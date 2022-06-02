Беженцы из Украины используют Латвию как транзитную страну

По словам заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Интарса Зитанса, эта проблема известна, но поток беженцев меняется и в настоящее время стал больше. VUGD сотрудничает с местными органами власти и Государственной пограничной службой для управления потоком.

По словам Зитанса, наиболее концентрированное количество беженцев наблюдается на Рижском международном автовокзале.

Регистрация беженца осуществляется путем присвоения специального кода, а не статуса - таким образом, эти граждане Украины, которые используют Латвию в качестве транзитной страны, не претендуют на полный пакет поддержки, который предоставляется беженцам, проживающим в Латвии, пояснил глава VUGD.

В среднем каждый день в Латвию приезжает до 100 жителей Украины, которые используют Латвию как транзитную страну, и 800 из них уже покинули Латвию, отметил Зитанс.

Эти данные подтверждает и мэр Лудзы Эдгар Мекшс, который утверждает, что значительная часть украинских беженцев из Латвии отправляется дальше.

По его словам, самоуправление имеет два пункта пересечения границы с Россией. Лудзенский край по прибытию беженцев в Латвию предоставил 630 персональных кодов, но эти беженцы не остаются в крае. В Лудзенском крае нашли жилье 170 украинских беженцев.

"Сначала потока не было, потом он стал увеличиваться. Создан единый телефонный номер, мы организуем транспорт и питание. Большинство едет дальше, на юг Европы", - говорит Мекшс.

Есть беженцы, которые сразу знают, куда хотят попасть, а некоторые живут в Лудзе и только потом уезжают. "Конечно, здесь нужна работа и жилье. Мы размещаем беженцев в служебных гостиницах, есть договоренности с предпринимателями", - рассказал мэр.

Он назвал Лудзу "транзитным муниципалитетом". "Мы встречаем людей, предоставляем временное жилье, оказываем помощь. Каждый день кто-то приезжает и уезжает, поэтому объем работы меняется", - говорит Мекшс.

В последние недели возникла проблема использования Латвии в качестве транзитной страны для военных беженцев, бегущих из восточных областей Украины через Россию.