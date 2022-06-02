Пике и Шакира расстались после 11 лет отношений. Всё из-за измен

По информации источника, причиной расставания стали измены футболиста. Отмечается, что Пике несколько недель живёт один в своей старой квартире и регулярно посещает ночные клубы.

Теперь 45-летняя певица живёт одна, а Пике с одноклубником Рикардом Пучем был замечен в ночных клубах Bling Bling и Patron в сопровождении других женщин. 35-летний защитник каталонцев часто мог находиться в клубах до 2-3 часов ночи, несмотря на утренние тренировки с "Барсой".

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. У пары двое сыновей - Милан (2013 г.р.) и Саша (2015 г.р.).

Жерар Пике выступает за "Барселону" с 2008 года. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча. В её составе он выиграл золотые медали чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012).