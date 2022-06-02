За Джонни Деппа и за Эмбер Херд - как в Twitter воюют два лагеря

Контекст

В ходе процесса Херд обвинила Деппа в нескольких актах насилия, но не смогла представить доказательств ни одного. Адвокаты Деппа представили свидетельства того, что физическое насилие в отношении супруга применяла сама Херд. Адвокаты Деппа также доказывали в суде, что ложные обвинения Эмбер Херд разрушили карьеру актера, которому отказывали в съемках.

В свою очередь, в ходе разбирательств большая часть общественности поддерживала именно Деппа. Как указывает журналист и писатель Купер Лоуренс, Херд проиграла суд общественного мнения задолго до окончания судебных заседаний. "Общественное мнение в данном случае интересно тем, что мы можем его измерить. (...) У хэштега JusticeForJohnnyDepp ("Справедливость для Джонни Деппа") - более 18 млрд посещений в TikTok. У Эмбер Херд - лишь крошечный процент от этого".

Присяжным было велено на протяжении всего процесса не выходить в интернет и игнорировать освещение слушаний в прессе.

За время судебного процесса в поддержку Деппа выступили его бывшие женщины - Ванесса Паради, Кейт Мосс (в суде), Вайнона Райдер (в суде). Среди других публичностей - друзей и коллег по съемочной площадке, выступивших за него публично - Джоан Роулинг, Пенелопа Крус, Ева Грин, Кортни Лав и др.

1 июня суд присяжных признал Херд виновной в клевете и обязал ее выплатить Деппу 15 миллионов долларов. По встречному иску Деппа обязали выплатить бывшей жене 2 миллиона долларов.