Лиепайчанин транслировал в TikTok стрельбу по мебели и выкинул с 5-го этажа телевизор

29 мая сотрудники Госполиции, осуществляя мониторинг интернета, в приложении TikTok констатировали, что пользователь транслирует онлайн-видео, на котором применяет огнестрельное оружие, стреляя из него по мебели. Стражи порядка идентифицировали мужчину, узнали адрес его места жительства и приехали к нему домой. Информация была передана и муниципальной полиции Лиепаи, так как этот мужчина из окна пятого этажа многоквартирного дома выбросил телевизор и собирался выбросить и холодильник.

Стражи порядка на месте событий и во дворе дома обнаружили обломки телевизора, в свою очередь у входа в подъезд валялся сам телевизор. Стражи порядка направились в квартиру, где происходило нарушение порядка, и прервали занятие нарушителей. Мужчина, использовавший пневматическое оружие, пояснил, что приобрел оружие, чтобы в свободное время стрелять по банкам и мишеням, однако в этот раз он решил в интернете продемонстрировать, как он стреляет в квартире по монитору своего компьютера и расставленным мишеням. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в квартире был еще один человек, таким образом, нарушитель своими действиями угрожал не только себе, но и другим. В ходе проверки было констатировано, что концентрация алкоголя в выдохе мужчины составляет 2,13 промилле.

Госполиция начала процессы административных нарушений против обоих лиц за мелкое хулиганство, так как они выбрасывали с балкона различные предметы, угрожая, таким образом, безопасности жителей.

В свою очередь против владельца пневматического оружия был начат административный процесс за использование пневматического оружия, если концентрация алкоголя в выдохе или крови превышает 0,5 промилле. Оружие было конфисковано.

Мужчина за мелкое хулиганство и использование оружия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оштрафован на 1445 евро.

В свою очередь муниципальная полиция Лиепаи начала административный процесс за выбрасывание мусора в не предусмотренном для этого месте. За такое нарушение грозит предупреждение или денежный штраф в размере от 50 до 750 евро для физического лица и от 250 до 1500 - для юридического.