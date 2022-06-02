Латвия передала третьим странам более миллиона вакцин против Covid-19
К 31 мая Латвия передала в дар третьим странам более миллиона доз вакцин против Covid-19, сообщила Национальная служба здравоохранения.
К 31 мая Латвия передала в дар третьим странам более миллиона доз вакцин против Covid-19, сообщила Национальная служба здравоохранения.
До сих пор Латвия пожертвовала больше всего доз вакцины Vaxzevria - в общей сложности 452 400 доз.
Кроме того, 48 000 доз вакцины передано для пожертвований в механизм COVAX.
К концу мая Латвия также пожертвовала Грузии 83 070 доз разработанной Pfizer/BioNTech вакцины Comirnaty, 5 000 доз препарата Nuvaxovid Оксфордскому университету и 492 000 доз вакцины Janssen, или Johnson&Johnson механизму COVAX.
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