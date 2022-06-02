Чт, 2.06.2022
Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин. 14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"
14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"

Латвия передала третьим странам более миллиона вакцин против Covid-19

Вакцина Pfizer/BioNTech ФОТО: LUKAS BARTH/REUTERS

К 31 мая Латвия передала в дар третьим странам более миллиона доз вакцин против Covid-19, сообщила Национальная служба здравоохранения.

До сих пор Латвия пожертвовала больше всего доз вакцины Vaxzevria - в общей сложности 452 400 доз.

Из них 64 200 доз вакцины переданы в дар Тунису, 115 000 - Египту, 80 000 - Бенину, 55 200 - Кении и по 30 000 - Молдавии, Албании и Вьетнаму.

Кроме того, 48 000 доз вакцины передано для пожертвований в механизм COVAX.

К концу мая Латвия также пожертвовала Грузии 83 070 доз разработанной Pfizer/BioNTech вакцины Comirnaty, 5 000 доз препарата Nuvaxovid Оксфордскому университету и 492 000 доз вакцины Janssen, или Johnson&Johnson механизму COVAX.

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