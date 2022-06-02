Чт, 2.06.2022
Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин. 14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"
14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"

Видео ⟩ Установленная внуком камера запечатлела ограбление в Резекне

Подозреваемый в краже. ФОТО: Ekrānšāviņš

Камера, установленная в квартире в Резекне, засняла ограбление женщины, сообщает программа 4. studija.

По словам исполняющего обязанности начальника Резекненского участка Государственной полиции Арниса Вилюмса, в светлое время суток в квартиру к женщине 1927 года рождения проник неизвестный мужчина, который якобы интересовался возможностью обмена денег, а на самом деле обыскал вещи женщины и похитили 550 евро.

В полиции признают, что такого беспардонного грабежа не было давно, но подозреваемый до сих пор не задержан.

Скорее всего, мужчина не местный, считают правоохранители.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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