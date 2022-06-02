Видео ⟩ Установленная внуком камера запечатлела ограбление в Резекне

По словам исполняющего обязанности начальника Резекненского участка Государственной полиции Арниса Вилюмса, в светлое время суток в квартиру к женщине 1927 года рождения проник неизвестный мужчина, который якобы интересовался возможностью обмена денег, а на самом деле обыскал вещи женщины и похитили 550 евро.

В полиции признают, что такого беспардонного грабежа не было давно, но подозреваемый до сих пор не задержан.

Скорее всего, мужчина не местный, считают правоохранители.

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