Видео ⟩ Установленная внуком камера запечатлела ограбление в Резекне
Камера, установленная в квартире в Резекне, засняла ограбление женщины, сообщает программа 4. studija.
Камера, установленная в квартире в Резекне, засняла ограбление женщины, сообщает программа 4. studija.
По словам исполняющего обязанности начальника Резекненского участка Государственной полиции Арниса Вилюмса, в светлое время суток в квартиру к женщине 1927 года рождения проник неизвестный мужчина, который якобы интересовался возможностью обмена денег, а на самом деле обыскал вещи женщины и похитили 550 евро.
В полиции признают, что такого беспардонного грабежа не было давно, но подозреваемый до сих пор не задержан.
Скорее всего, мужчина не местный, считают правоохранители.
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