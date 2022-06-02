Видео ⟩ В России отменили концерт Филиппа Киркорова из-за жалоб верующих на выступление с крестом

В пресс-службе администрации Пятигорска подтвердили, что получали просьбы местных жителей об отмене концерта.

Представители Пятигорской епархии также выступили против концерта Киркорова: "Официально заявляем, что не рады предстоящему шоу, и призываем верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции, проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство".

Позднее источник ТАСС сообщил, что Киркоров убрал номер с крестом из своего концертного шоу.

"Крест был только в Кремле. В туре будет другое шоу, никакого креста не будет", - сказал он.

В конце апреля и начале мая Киркоров выступил в Кремлевском дворце Москвы. В одном из номеров певец залез на огромный христианский крест, внутри которого находилась артистка.

После этого общественное движение "Царьград" направило в Генпрокуратуру письмо с просьбой возбудить против Киркорова дело об оскорблении чувств верующих за "пляски на Кресте Господнем". Ведомство также призвали проверить действия организаторов и спонсоров концерта.

Видео: Номер Филиппа Киркорова с крестом