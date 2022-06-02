Семь рижских средних школ будут преобразованы в основные

Это предусмотрено в проекте решения об изменении названий школ, утвержденном сегодня комитетом Рижской думы по образованию, культуре и спорту.

Депутаты поддержали переименование Ильгуциемской средней школы, Даугавгривской средней школы и рижских средних школ №46, 63, 74 и 85 в основные.

Рижской средней школе №28 будет присвоено название Рижская Саркандаугавская основная школа.

Окончательное решение об изменении названий школ и их типов должно быть принято на заседании Рижской думы.

Как сообщалось, в феврале этого года депутаты Рижской городской думы приняли решение о ликвидации Рижской 65-й основной школы, Рижской 14-й средней школы и Рижской 18-й средней школы.