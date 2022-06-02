Фото ⟩ Стиль гостей и модные показы брендов из Балтии и Узбекистана на 6-й день RFW

Галерея: Показ бренда Anna Led в Hanzas Perons
Для коллекций бренда ANNA LED характерны натуральные материалы, безупречный крой, неброский шик и отточенность деталей. Бренд, созданный дизайнером Анной Ледскалниней в 2002 году, по праву считается гордостью Латвии и образцом современного латвийского дизайна. В одежде ANNA LED современность основана на традициях, а наследие прошлого и элементы этно переплетаются с актуальными трендами и материалами high tech. В основе почерка бренда - любовь к сочетанию различных фактур, мягким формам, элегантности, приглушенной гамме с яркими элементами и - главное - балтийскому шику.
Галерея: Показ бренда Ivo Nikkolo в Hanzas Perons
Ivo Nikkolo - один из старейших и наиболее уникальных эстонских дизайнерских брендов - был основан в 1994 году. В 2021-м Ivo Nikkolo получил новое дыхание, представив новую команду дизайнеров и новый почерк, обновив линию товаров и элементы бренда. Трансформация бренда нашла свое отражение в новом направлении дизайна - мягкость и женственность, но уверенная в себе эстетика. Наша миссия - вдохновлять и воодушевлять женщин с помощью моды. Ivo Nikkolo вносит свой вклад в жизнь женщин, поддерживая их независимость, уверенность в себе и бережное отношение к своей индивидуальности. Женщины, их индивидуальный подход к жизни и многообразие их образов - вот что вдохновляет на создание одежды Ivo Nikkolo. Мы предлагаем женщинам на каждый день стильную одежду и аксессуары, с которыми они будут чувствовать себя элегантно и комфортно в любой ситуации.
Галерея: Показ Moel Bosh в Hanzas Perons
Еще одни зарубежные гости на Рижской неделе моды - Moel Bosh из Узбекистана. Дизайн одежды отличается своим колоритом. Дизайнеры бренда комбинируют в своей коллекции модные тенденции и ценности Центральной Азии.
Галерея: Показ Selina Keer в Hanzas Perons
Селина Кеер родилась в Латвии и прошла длинный путь от ученика профессионалов модной индустрии до креативного дизайнера брендов, постоянно совершенствуя свой опыт. Окончила курсы в престижной Академии моды Cmera Nazionale della Moda Italiano.
После учебы в Италии Селина была приглашена для ребрендинга фабрики по пошиву одежды и создания для нее же модной коллекции. После окончания проектов и многочисленных коллабораций Селина решила создать собственный бренд.
Дебют марки Selina Keer состоялся с SS2019 коллекцией, которая была представлена в шоуруме в Милане. С тех пор бренд дважды в год представляет новые коллекции коммерческого типа. В рамках Riga Fashion Week SS20 Селина дебютировала с капсульной коллекцией прет-а-порте "Голубое вдохновение".
Селина Кеер прошла длинный путь и создала свою историю и уникальную ДНК бренда: "Стиль моего бренда - это сочетание актуальности, фешенебельности и демократичности".
Галерея: Стиль гостей 6-го дня RFW
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