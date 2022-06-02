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LPB Bank отреагировал на публикацию LETA от 01.06.2022 о возможности Банка продолжать вести деятельность, подтверждает, что тесно сотрудничает с Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) и регулярно, раз в день, отчитывается о динамике вкладов и общей финансовой ситуации. Такой надзор за финансовыми показателями не является необычным – это логичное мероприятие, позволяющее своевременно реагировать на возможные изменения. Прямой надзор со стороны КРФК не является особым режимом надзора, поскольку КРФК ведёт надзор за теми кредитными учреждениями, зарегистрированными в Латвийской Республике, которые не находятся под надзором Европейского центрального банка.

Финансовые показатели Банка существенно превышают показатели предыдущего года в соответствующем периоде, поэтому ожидается, что дальнейшая деятельность Банка будет ориентирована на развитие финансовых технологий (FinTech) – рынка, который в Латвии остаётся до конца неосвоенным. В первом квартале этого года Банк работал с прибылью в размере 1,435 млн. EUR, на 61,4% превысив показатель за соответствующий период 2021 года. Все финансовые показатели отражают стабильную и эффективную работу Банка. Банком управляет Правление, состоящее из опытных профессионалов и продолжающее осуществление стратегических целей Банка. Неаудированные результаты по состоянию на 31.05.2022: показатель покрытия ликвидности – 154% (мин. 100%), показатель достаточности капитала – 17% (мин. 8%).

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Основным источником доходов Банка являются услуги FinTech и э-коммерции, т.е. обслуживание платёжных учреждений, онлайн-магазинов, предложение ряда индивидуально разработанных технологических решений в финансовой сфере. Развитие услуг FinTech – сфера деятельности, хорошо освоенная Банком за многие годы. Банк продолжит развиваться в этой сфере и планирует предлагать услуги FinTech на общеевропейском рынке, что окажет положительное влияние на сектор экспорта финансовых услуг Латвийской Республики. Вторым важным источником доходов Банка являются услуги кредитования, в основном в производственной сфере.

За 2021 год Банк уплатил налогов на 2,9 млн. EUR и обеспечил работой свыше 230 человек.

ФОТО: Пресс-фото