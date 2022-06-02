Все еще не летняя: синоптики о погоде на пятницу

Ночью дожди пройдут лишь местами, при слабом ветре температура воздуха понизится до +5...+11 градусов.

Днем будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью до 8-13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от +13 градусов на западном побережье Курземе до +17...+19 градусов в центральной и восточной части страны.

В начале ночи в Риге ожидается ясная погода, затем преимущественно облачно. Временами в течение дня будет идти дождь. Ветер умеренный, юго-западный. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов.

Галерея: Солнечный день в Риге