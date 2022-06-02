Все еще не летняя: синоптики о погоде на пятницу
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июня, в Латвии сохранится облачная погода, а в течение дня на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 июня, в Латвии сохранится облачная погода, а в течение дня на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди.
Ночью дожди пройдут лишь местами, при слабом ветре температура воздуха понизится до +5...+11 градусов.
Днем будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью до 8-13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от +13 градусов на западном побережье Курземе до +17...+19 градусов в центральной и восточной части страны.
В начале ночи в Риге ожидается ясная погода, затем преимущественно облачно. Временами в течение дня будет идти дождь. Ветер умеренный, юго-западный. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов.
Галерея: Солнечный день в Риге
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