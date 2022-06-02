ЕС одобрил частичный отказ от российской нефти

Среди новых решений - отказ Евросоюза от российской нефти, перевозимой по морю. Страны ЕС в течение полугода должны будут прекратить ее покупку, а в течение 8 месяцев - и покупку нефтепродуктов.

Также через 6 месяцев начнет действовать запрет на страхование поставок нефти из РФ в другие страны. По задумке европейских властей, это также должно ослабить нефтяной экспорт из России.

Третья составная часть новых санкций - отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT. Ранее этому уже подверглись несколько крупных банков России, в том числе ВТБ и "Открытие".

Как пишет Bloomberg, санкции будут введены и против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую считают "тесно связанной" с главой России Владимиром Путиным. Однако, по требованию Венгрии, из санкционного списка был исключен глава РПЦ патриарх Кирилла.

Шестой пакет санкций Евросоюз не мог согласовать в течение многих недель: главным препятствием этому было несогласие Венгрии, которая получает нефть из России по трубопроводу - именно из-за нее от идеи полного нефтяного эмбарго ЕС пришлось отказаться.