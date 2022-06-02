Пеле написал открытое письмо Путину

81-летний бразилец назвал военный конфликт в Украине безнравственным, у которого нет оправдания и он приносит лишь боль, страх, террор и страдания. Пеле также призвал остановить насилие и вместе строить лучший мир.

"Войны существуют лишь для того, чтобы разделять нации, и нет ни одной идеологии, которая оправдывала бы запуски ракет, хоронящие мечты детей, разрушающие семьи и убивающие невинных", - написал Пеле, которого называют лучшим футболистом ХХ века.

"Когда мы с вами встречались и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены. Сила, способная остановить этот конфликт, находится в ваших руках. Тех же, которые я пожимал в Москве, во время нашей последней встречи в 2017 году", - добавил бразилец.

В 2017 году Пеле участвовал в мероприятиях Международной федерации футбола (ФИФА), предшествовавших чемпионату мира, который проходил в России в 2018 году.

Бразилец опубликовал открытое письмо к Путину перед первым стыковым матчем украинцев с Шотландией (3:1) в отборе к ЧМ-2022.