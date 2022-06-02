Определились участницы женского финала на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Ига Свёнтек в полуфинале "Ролан Гаррос" уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 20-е место в мировом рейтинге WTA.

Матч продолжался 1 час 6 минут и завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу польки. По ходу встречи 21-летняя Свёнтек выполнила один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 25-летняя Касаткина дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Счёт в личных встречах стал 4:1 в пользу Свёнтек.

Отметим, что Касаткина впервые в своей карьере добралась до 1/2 финала турнира "Большого шлема". Что касается польки Иги Свёнтек, то она выиграла 34-й матч подряд, повторив победную серию Серены Уильямс с 2013 года. Только у американки Винус Уильямс в 2000 году была серия длиннее (35).

В финале Открытого чемпионата Франции Свёнтек сразится в 18-летней американкой Коко Гауфф, которая в 1/2 финала оказалась сильнее итальянки Мартины Тревизан (59 WTA).

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счётом 6:3, 6:1. За это время Гауфф (23 WTA) выполнила один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 28-летняя Тревизан ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Отметим, что американка впервые в карьере сыграет в финальном матче турнира "Большого шлема". Гауфф - самая молодая финалистка "Большого шлема" после Марии Шараповой, которая победила на Уимблдоне в 2004 году. Многие специалисты называют Гауфф "новой Сереной Уильямс".

Финал "Ролан Гаррос" у женщин состоится 4 июня. Время его начала станет известно позднее.