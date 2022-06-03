Видео ⟩ В Пярну из фуры выпали тысячи бутылок с пивом

Авария произошла около 19 часов, когда грузовик, сворачивающий с Лийви-теэ на Рижское шоссе, наклонился во время поворота влево и на дорогу упали десятки ящиков с пивом, по двадцать бутылок в каждом. По словам очевидца, на дорогу, вероятно, выпали тысячи бутылок.

Люди в происшествии не пострадали, но движение на перекрестке было несколько затруднено. После аварии водитель убрал часть бутылок с дороги, чтобы пропустить автомобили.