Русский союз Латвии планирует очередную протестную акцию

По его словам, РСЛ и далее планирует проводить акции протеста и сегодня будет протестовать против того, что самоуправление их не согласовывает.

В середине июня РСЛ планирует протест возле здания правительства, призывая "не допустить банкротства домохозяйств" в следующем отопительном сезоне.

В Рижской думе агентству LETA сообщили, что мероприятие запланировано до 19 часов с участием 50 человек.

Как сообщалось, 28 мая РСЛ планировал организовать шествие от парка Победы до площади Свободы с целью протеста против действий правящих партий по разрушению памятников, запрету на традиции и использование родного языка нацменьшинств в образование.

Галерея: Несостоявшееся шествие РСЛ в парке Победы

Рижское самоуправление не разрешило это шествие. РСЛ обжаловал решение в суде, но и Административный районный суд оставил запрет самоуправления в силе.