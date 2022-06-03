Русский союз Латвии планирует очередную протестную акцию
Русский союз Латвии (РСЛ) сегодня, 3 июня, в 18:00 возле Ратуши планирует выразить протест против запрета на проведение акций протеста, сообщил депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов (РСЛ).
Русский союз Латвии (РСЛ) сегодня, 3 июня, в 18:00 возле Ратуши планирует выразить протест против запрета на проведение акций протеста, сообщил депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов (РСЛ).
По его словам, РСЛ и далее планирует проводить акции протеста и сегодня будет протестовать против того, что самоуправление их не согласовывает.
В середине июня РСЛ планирует протест возле здания правительства, призывая "не допустить банкротства домохозяйств" в следующем отопительном сезоне.
В Рижской думе агентству LETA сообщили, что мероприятие запланировано до 19 часов с участием 50 человек.
Как сообщалось, 28 мая РСЛ планировал организовать шествие от парка Победы до площади Свободы с целью протеста против действий правящих партий по разрушению памятников, запрету на традиции и использование родного языка нацменьшинств в образование.
Галерея: Несостоявшееся шествие РСЛ в парке Победы
Рижское самоуправление не разрешило это шествие. РСЛ обжаловал решение в суде, но и Административный районный суд оставил запрет самоуправления в силе.
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