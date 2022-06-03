Пт, 3.06.2022
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Русский союз Латвии планирует очередную протестную акцию

Протест у Рижской думы 13 мая ФОТО: TVNET

Русский союз Латвии (РСЛ) сегодня, 3 июня, в 18:00 возле Ратуши планирует выразить протест против запрета на проведение акций протеста, сообщил депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов (РСЛ).

По его словам, РСЛ и далее планирует проводить акции протеста и сегодня будет протестовать против того, что самоуправление их не согласовывает.

В середине июня РСЛ планирует протест возле здания правительства, призывая "не допустить банкротства домохозяйств" в следующем отопительном сезоне.

В Рижской думе агентству LETA сообщили, что мероприятие запланировано до 19 часов с участием 50 человек.

Как сообщалось, 28 мая РСЛ планировал организовать шествие от парка Победы до площади Свободы с целью протеста против действий правящих партий по разрушению памятников, запрету на традиции и использование родного языка нацменьшинств в образование.

Галерея: Несостоявшееся шествие РСЛ в парке Победы

Рижское самоуправление не разрешило это шествие. РСЛ обжаловал решение в суде, но и Административный районный суд оставил запрет самоуправления в силе.

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