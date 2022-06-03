Кариньш: ЕС должен немедленно прекратить импорт российского газа

"Россия разрушает Украину, поэтому нам нужно забрать российские активы [для восстановления Украины]", - сказала Кариньш.

Он подчеркнул, что нужно активизировать дискуссии о конфискации активов России.

"Мы должны двигаться вперед и координироваться, вся Европа, Америка и Япония", - сказал премьер-министр Латвии. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммитах ЕС и G7.

В ходе реализации санкций, введенных против России за вторжение в Украину, ЕС, США, Великобритания, Япония и другие страны заморозили активы российских олигархов и ЦБ.

Поскольку конфискация частной собственности сложна с юридической точки зрения, Кариньш предложил сосредоточиться на конфискации активов Центрального банка России.

"Считаю это возможным. Это сложно, но возможно", - сказал глава латвийского правительства.

Он также подчеркнул, что ЕС должен немедленно прекратить импорт российского газа. Внеочередной саммит ЕС в понедельник согласился запретить две трети импорта нефти из России.

"Следующим будет газ", - сказал Кариньш, добавив, что такие санкции "должны вступить в силу завтра, (..) я бы даже сказал - вчера".

"Украинцы сражаются на войне, они жертвуют своими жизнями во имя принципов демократических стран - таких, как Япония", - сказал премьер-министр Латвии. Он пояснил, что газовое эмбарго лишит Россию средств для содержания своих вооруженных сил.

В интервью Nikkei Кариньш также указал на важность предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС в качестве моральной поддержки.