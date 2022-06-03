Кариньш: ЕС должен немедленно прекратить импорт российского газа
Замороженные активы Центрального банка России должны быть конфискованы и переданы Украине, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью японской деловой газете Nikkei.
Замороженные активы Центрального банка России должны быть конфискованы и переданы Украине, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью японской деловой газете Nikkei.
"Россия разрушает Украину, поэтому нам нужно забрать российские активы [для восстановления Украины]", - сказала Кариньш.
Он подчеркнул, что нужно активизировать дискуссии о конфискации активов России.
"Мы должны двигаться вперед и координироваться, вся Европа, Америка и Япония", - сказал премьер-министр Латвии. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммитах ЕС и G7.
В ходе реализации санкций, введенных против России за вторжение в Украину, ЕС, США, Великобритания, Япония и другие страны заморозили активы российских олигархов и ЦБ.
Поскольку конфискация частной собственности сложна с юридической точки зрения, Кариньш предложил сосредоточиться на конфискации активов Центрального банка России.
"Считаю это возможным. Это сложно, но возможно", - сказал глава латвийского правительства.
Он также подчеркнул, что ЕС должен немедленно прекратить импорт российского газа. Внеочередной саммит ЕС в понедельник согласился запретить две трети импорта нефти из России.
"Украинцы сражаются на войне, они жертвуют своими жизнями во имя принципов демократических стран - таких, как Япония", - сказал премьер-министр Латвии. Он пояснил, что газовое эмбарго лишит Россию средств для содержания своих вооруженных сил.
В интервью Nikkei Кариньш также указал на важность предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС в качестве моральной поддержки.
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