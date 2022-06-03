Сборная Латвии по футболу одержала победу в стартовом матче Лиги наций

В стартовом матче Лиги наций сборная Латвии у себя дома обыграла Андорру со счётом 3:0. Матч проходил на рижском стадионе "Даугава", где за победой латвийской сборной наблюдали 5863 зрителей.

Латвийские футболисты вышли вперёд уже на 9-й минуте матча после гола Роберта Улдрикиса, которому ассистировал Роберт Савалниекс. После пропущенного мяча сборная Андорры активизировалась и один из эпизодов закончился попаданием мяча в штангу ворот Павла Штейнбора.

На 80-й минуте Улдрикис удвоил преимущество сборной Латвии, оформив дубль. Вскоре после этого Алвис Яунземс заработал пенальти, который точно исполнил Янис Икауниекс, установив окончательный счёт в матче - 3:0.

Напомним, сборная Латвии выступает в четвёртой, т.е. самой слабой по силе лиге D. Нашими соперниками по группе являются сборные Андорры, а также Молдовы и Лихтенштейна. Обе эти команды сегодня также провели стартовую игру между собой, которая завершилась победой молдавской команды со счётом 2:0.

В следующем матче сборная Латвии 6 июня у себя дома сыграет с Лихтенштейном, а затем две игры проведёт на выезде - 10 июня против Молдовы и 14 июня против Лихтенштейна.