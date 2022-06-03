Выявлено 145 новых случаев Covid-19
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 145 новых случаев Covid-19, сообщений о смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 145 новых случаев Covid-19, сообщений о смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 120,8 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 2082 лабораторных теста на Covid-19, 7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 47 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 98 были вакцинированы.
На данный момент в Латвии скончались 5828 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 829143 человек в Латвии.
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