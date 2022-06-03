Выявлено 145 новых случаев Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 120,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2082 лабораторных теста на Covid-19, 7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 47 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 98 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5828 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 829143 человек в Латвии.