Полиция призывает предъявить обвинения мужчине, напавшему на молодого человека с украинским флагом

Госполиция завершила расследование уголовного процесса на этой неделе, и дело передано для уголовного преследования по статье о хулиганстве, связанном с причинением телесных повреждений, подтвердили в отделе по связям с общественностью Госполиции.

Полиция сделала все в соответствии с законом для объективного и оперативного выявления и задержания преступника, а также для проведения тщательного, профессионального и оперативного расследования в тесном сотрудничестве с прокуратурой.

Интересы потерпевшего представляет юридическая фирма Rusanovs&Partneri. Адвокат Эгон Русанов написал в социальной сети Facebook, что дело будет передано в прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности, нападавший снова находится на свободе. Адвокат указывает, что, учитывая, насколько сложно добиться того, чтобы подозреваемый был освобожден от заключения, здесь все произошло в "заметно более быстром темпе".

В то же время адвокат утверждает, что "это неправда, что в машине рядом с нападавшим находился сотрудник полиции - его сожительница".

В полиции подробно не комментировали эту информацию, но подтвердили, что начата проверка.

"Любой сигнал или указание на возможную нелояльность или неподобающее поведение сотрудников тщательно расследуется, проводятся проверки,

ведется активная работа по внутреннему контролю. Еще раз подтверждаем, что нелояльным сотрудникам не место в полиции", - заявили в полиции.

Как сообщалось, 20 мая в Риге возле парка Победы был зафиксирован случай - мужчина вышел из машины и напал на человека с украинским флагом, после чего скрылся с места происшествия. Государственная полиция немедленно возбудила уголовное дело и начала розыск мужчины. Его нашли и задержали ночью.

20 мая на шествие "За освобождение от советского наследия" в Риге собралось около 5 тыс. человек.

Мероприятие началось с исполнения участниками гимна Латвии. На шествие пришли преимущественно люди среднего возраста, а также молодежь и дети. У многих с собой были флаги Латвии, местами были видны украинские флаги.