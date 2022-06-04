Сб, 4.06.2022
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Кирил Петков, премьер-министр Болгарии

Остапенко не смогла выйти в парный финал "Ролан Гаррос"

Алёна Остапенко ФОТО: EPA/Scanpix

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок не смогла пробиться в финал парного разряда "Ролан Гаррос".

В полуфинале Открытого чемпионата Франции дуэт Остапенко и Киченок уступил паре француженок Каролин Гарсии и Кристины Младенович - 6:2, 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 56 минут. Остапенко и Киченок за это время четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи, проиграв пять геймов на своих подачах.

Для Людмилы Киченок и Алёны Остапенко это был первый общий полуфинал на турнире "Большого шлема". Раньше их лучшим результатом был четвертьфинал на "Ролан Гаррос" и US Open в 2019 году.

В решающем матче Открытого чемпионата Франции Гарсия и Младенович сыграют против американской пары Коко Гауфф и Джессика Пегула. Отметим, что 18-летняя Гауфф сыграет также в финале одиночного разряда.

Открытый чемпионат Франции завершится 5 июня.

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