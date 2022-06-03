Видео ⟩ В Москве загорелся бизнес-центр: в горящем здании остаются люди

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, огонь распространился с первого по четвертый этажи. Пожару присвоен максимальный уровень сложности, пишет РБК.

В тушении участвуют почти 200 человек. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков. Из-за пожара по улице Горбунова перекрыли движение, пишет "Медуза".

К 11:30 утра (по рижскому времени) открытое горение было локализовано, сообщили в МЧС.

По данным источника "Интерфакса", судя по спискам сотрудников бизнес-центра, внутри может оставаться до 15 человек. ТАСС пишет, что в здании могут находиться до 20 человек.

Всего эвакуированы 125 человек, один из них госпитализирован. По данным "Интерфакса", с помощью подъемников с верхних этажей здания спасены два человека.

Причины пожара пока неясны. Среди основных версий рассматривается короткое замыкание под вентиляционным фасадом на входе, пишут "Интерфакс" и ТАСС. В то же время, источник РИА "Новости" не исключает поджог.