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Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Миллионы людей наслаждаются им каждый день – он заряжает энергией, объединяет единомышленников, помогает договориться деловым партнерам и сделать паузу в повседневной рутине – выпить напиток божественного вкуса.

Однако, наслаждаясь этим замечательным напитком, мы редко задумываемся о том, как выращивается наш любимый кофе или как бережно используются природные ресурсы, сколько людей работало, чтобы мы могли насладится этими блаженными моментами.

Кофе является не только одним из самых продаваемых продуктов в мире, но и основой экономики Латинской Америки, Азии и Африки. Почти три четверти кофе в мире выращивается фермерами, которые в этих регионах сталкиваются с такими проблемами, как бедность, колебания цен на кофе и все более изменчивые и непредсказуемые осадки, вызванные изменением климата. Из-за неурожаев фермеры начинают расширять плантации путем вырубки лесов.

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Заботится об устойчивом сельском хозяйстве

«Rainforest Alliance» - некоммерческая организация, базирующаяся в Нью-Йорке - следит за тем, чтобы фермы, в том числе производители кофе, применяли устойчивые методы защиты почвы и лесов, а люди, работающие на фермах, не подвергались эксплуатации и получали достойное вознаграждение за работу. Для достижения этих целей «Rainforest Alliance» установил стандарты сертификации кофе, а также другой сельскохозяйственной продукции и услуг.

«Rainforest Alliance» работает с более чем 400 000 сертифицированных производителей кофе в Латинской Америке, Африке и Азии, большинство из которых являются мелкими фермерами. Методологическая подготовка «Rainforest Alliance», которая учит производителей кофе повышать урожайность при сохранении плодородия земли для будущих поколений, укрепила позиции устойчивых производителей кофе. Наконец, весь мир начинает думать о природе, все больше осознает человеческий и промышленный ущерб, нанесенный природе и прилагает все усилия для ответственного сохранения и использования природных ресурсов.

Кофе «AROMA GOLD» - сертифицирован

«AROMA GOLD», один из самых популярных брендов кофе, существующий уже два десятилетия, является не только одним из ведущих брендов кофе в Балтийском регионе, но и одним из первых в странах Балтии, вступившим на путь устойчивости. Все больше кофейных зерен «AROMA GOLD» покупаются на устойчивых фермах, которые сертифицированы «Rainforest Alliance».

«Мы - ответственная бизнес-организация. Как и вся Европа, мы стремимся сокращать выбросы CO2, не наносить вред окружающей среде и ценим труд людей. Именно поэтому два с половиной года назад мы начали добиваться того, чтобы наша продукция получила сертификацию «Rainforest Alliance», — рассказала представитель брэнда «AROMA GOLD» Татьяна Шалгина.

В течении 6 месяцев мы сменили производителей кофе на сертифицированных фермеров. Перед мастерами «Daisena» встала задача скорректировать рецептуры кофейных смесей, так как вкус кофе, выращенного в разных регионах, существенно отличается.

Напряженная работа не осталась без результата — сегодня почти треть продукции брэнда «Aroma» сертифицирована «Rainforest Alliance», включая любимые покупателями кофейные зерна, молотый кофе и различные кофейные капсулы.

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Потребители становятся более сознательными

«Мы решили платить на 15% больше за сырье, сертифицированное «Rainforest Alliance», и не возлагать это бремя на плечи своих клиентов», — пояснил Андрюс Линаускас, директор кампании «Daisena». - Мы замечаем, что потребители также становятся более сознательными и все с большей ответственностью подходят к гармоничному взаимодействию природы и человека. Поэтому мы верим, что все больше и больше клиентов обратят внимание на значок маленькой лягушки на упаковке кофе «Aroma» и сделают сознательный вклад в охрану природы и разумный, устойчивый бизнес».

Команда «Daisena» стремится в будущем сделать все продукты под брендом «Aroma» достойными Общества зеленых лягушек, символа экологической, социальной и экономической устойчивости.

«Начнем меняться с мелочей - так мы достигнем больших целей», — сказала Т. Шалгина. - Выбор кофе, сертифицированного «Rainforest Alliance», может быть одним из лучших решений, которые вы можете принять сегодня. Вы не только будете наслаждаться качественным кофе, но и будете чувствовать себя хорошо, способствуя достижению благородных целей».

ФОТО: Пресс-фото

Программа сертификации «Rainforest Alliance»

Леса очень важны для выживания всего живого, поэтому рекомендуется защищать их, предотвращать распространение сельскохозяйственных культур в леса и заботиться о состоянии деревьев, почвы и водоемов.

очень важны для выживания всего живого, поэтому рекомендуется защищать их, предотвращать распространение сельскохозяйственных культур в леса и заботиться о состоянии деревьев, почвы и водоемов. Программа, предназначенная для управления изменением климата , способствует ответственному землепользованию, предотвращению вырубки лесов и уменьшению парникового эффекта. Это также помогает фермерам развивать устойчивость к засухам, наводнениям и эрозии почвы.

, способствует ответственному землепользованию, предотвращению вырубки лесов и уменьшению парникового эффекта. Это также помогает фермерам развивать устойчивость к засухам, наводнениям и эрозии почвы. Программа улучшения прав человека содержит рекомендации о том, как оценивать и бороться с эксплуатацией детей и принудительным трудом, как улучшить плохие условия труда, повысить низкую заработную плату, устранить гендерное неравенство и защитить права коренных народов на землю. Независимые исследования показывают, что работники сертифицированных ферм чаще имеют лучшие условия труда, средства индивидуальной защиты, а так же обеспечены охраной труда.

содержит рекомендации о том, как оценивать и бороться с эксплуатацией детей и принудительным трудом, как улучшить плохие условия труда, повысить низкую заработную плату, устранить гендерное неравенство и защитить права коренных народов на землю. Независимые исследования показывают, что работники сертифицированных ферм чаще имеют лучшие условия труда, средства индивидуальной защиты, а так же обеспечены охраной труда. Средства к существованию. Состояние экосистем и экономическая стабильность сельских сообществ тесно связаны между собой, что приводит к улучшениям устойчивых средств к существованию мелких фермеров и лесных сообществ, наиболее эффективным способом избавления от бедности, а сертификация приносит фермерам и лесным сообществам во всем мире больше финансовых выгод.

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Почему лягушка?