Пт, 3.06.2022
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Дипломат: в настоящее время около 20% территории Украины оккупировано

ФОТО: AFP / Scanpix

После развязанной Россией войны украинское общество консолидировалось вокруг идеи государственности, сказал посол Латвии в Украине Илгвар Клява в передаче Rīta panorāma на LTV.

Клява напомнил, что идет 100-й день войны и продолжаются бои на востоке страны. Россия не планировала такую долгую войну, добавил дипломат.

По словам посла, вся страна надеется, что после получения оружия Украина сможет перейти к контрнаступлению и максимально освободить свою территорию. Однако государство беспокоит цена человеческих жизней за возвращение оккупированных территорий.

Дипломат отметил, что в настоящее время около 20% территории Украины оккупировано, что имеет очень большой негативный экономический эффект.

Как подчеркнул Клява, только и единственно Украина будет решать, когда и на каких условиях попытаться положить конец войне.

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