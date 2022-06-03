Пт, 3.06.2022
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Тамаз Пертия нашёл работу в чемпионате Латвии

Тамаз Пертия ФОТО: Nora Krevņeva-Baibakova

Новым главным тренером футбольного клуба "Лиепая" станет грузинский специалист Тамаз Пертия, сообщает официальный Twitter команды.
 

47-летний Пертия вернулся в "Лиепаю", которую тренировал с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда в 2017 году стала вице-чемпионом страны, а также завоевала Кубок Латвии.

Накануне "Лиепая" сообщила о расставании с белорусским специалистом Кириллом Альшевским, который стал главным тренером латвийского клуба в феврале этого года. После 16 туров "Лиепая" с 35 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии.

Пертия предыдущие два сезона был главным тренером "Валмиеры". Под его руководством команда завоевала бронзовые и серебряные медали чемпионата Латвии. Ранее грузинский специалист работал в "Динабурге", "Даугаве", "Олимпе" и "Сконто".

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