Тамаз Пертия нашёл работу в чемпионате Латвии
Новым главным тренером футбольного клуба "Лиепая" станет грузинский специалист Тамаз Пертия, сообщает официальный Twitter команды.
Новым главным тренером футбольного клуба "Лиепая" станет грузинский специалист Тамаз Пертия, сообщает официальный Twitter команды.
47-летний Пертия вернулся в "Лиепаю", которую тренировал с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда в 2017 году стала вице-чемпионом страны, а также завоевала Кубок Латвии.
Накануне "Лиепая" сообщила о расставании с белорусским специалистом Кириллом Альшевским, который стал главным тренером латвийского клуба в феврале этого года. После 16 туров "Лиепая" с 35 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии.
Пертия предыдущие два сезона был главным тренером "Валмиеры". Под его руководством команда завоевала бронзовые и серебряные медали чемпионата Латвии. Ранее грузинский специалист работал в "Динабурге", "Даугаве", "Олимпе" и "Сконто".
Oficiāli : Tamazs Pertija atgriežas FK Liepāja galvenā trenera amatā! Esi sveicināts atpakaļ Liepājā! #fkliepaja pic.twitter.com/F1wyO9UeEv— FK Liepāja (@LiepajaFK) June 3, 2022
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!