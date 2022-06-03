Тамаз Пертия нашёл работу в чемпионате Латвии

47-летний Пертия вернулся в "Лиепаю", которую тренировал с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда в 2017 году стала вице-чемпионом страны, а также завоевала Кубок Латвии.

Накануне "Лиепая" сообщила о расставании с белорусским специалистом Кириллом Альшевским, который стал главным тренером латвийского клуба в феврале этого года. После 16 туров "Лиепая" с 35 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии.

Пертия предыдущие два сезона был главным тренером "Валмиеры". Под его руководством команда завоевала бронзовые и серебряные медали чемпионата Латвии. Ранее грузинский специалист работал в "Динабурге", "Даугаве", "Олимпе" и "Сконто".

Oficiāli : Tamazs Pertija atgriežas FK Liepāja galvenā trenera amatā! Esi sveicināts atpakaļ Liepājā! #fkliepaja pic.twitter.com/F1wyO9UeEv — FK Liepāja (@LiepajaFK) June 3, 2022