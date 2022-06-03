Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России

"Мы ужесточаем ограничения на способность Кремля финансировать войну, вводя новые экономические санкции. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный поток доходов России. Мы отключаем больше крупных российских банков от международной информационной системы о платежах SWIFT", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Новые санкции ЕС запрещают покупку и импорт российской сырой нефти и ряда нефтепродуктов. Поэтапный отказ от российской нефти займет шесть месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Временное исключение для импорта сырой нефти по трубопроводу было предоставлено тем государствам-членам ЕС, "которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и для которых нет жизнеспособной альтернативы".

От SWIFT будут отключены Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

Также вводится запрет на вещание в ЕС телеканалов "Россия 24", "РТР-Планета", "ТВ Центр - Международный".

Расширяется список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Запрещено оказывать в России бухгалтерские и пиар-услуги, а также введены индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц.