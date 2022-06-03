Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России
Европейский союз (ЕС) официально утвердил шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.
Европейский союз (ЕС) официально утвердил шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.
"Мы ужесточаем ограничения на способность Кремля финансировать войну, вводя новые экономические санкции. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный поток доходов России. Мы отключаем больше крупных российских банков от международной информационной системы о платежах SWIFT", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Новые санкции ЕС запрещают покупку и импорт российской сырой нефти и ряда нефтепродуктов. Поэтапный отказ от российской нефти займет шесть месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Временное исключение для импорта сырой нефти по трубопроводу было предоставлено тем государствам-членам ЕС, "которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и для которых нет жизнеспособной альтернативы".
От SWIFT будут отключены Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.
Расширяется список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
Запрещено оказывать в России бухгалтерские и пиар-услуги, а также введены индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!