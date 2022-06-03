Фото ⟩ Детская мода и новые коллекции латвийских брендов на заключительном дне RFW

Галерея: Показ Natālija Jansone в Hanzas Perons

О бренде Natālija Jansone

Студия латвийского дизайнера Наталии Янсоне была основана в 1997 году и функционировала преимущественно как дизайнерское ателье. В 2015 году студия поменяла вектор своего направления, сделав акцент на создании современных модных коллекций одежды прет-а-порте. С того момента дизайнер бренда Наталия Янсоне начала освоение международных фэшн-рынков, став регулярным участником Парижской выставки Tranoi Femme. В 2016 году Наталья открыла свой шоу-рум в Риге.

Одежда бренда Natalija Jansone - это как хайку на языке моды - элегантная, продуманная до нюансов и сшитая с точностью, равноценной той, с которой шлифуют драгоценные камни. При создании коллекций используются исключительно натуральные материалы.

Галерея: Показ Rock and Mouse в Hanzas Perons

Галерея: Показ Pafingo в Hanzas Perons

Галерея: Показ Paade Mode в Hanzas Perons

О бренде Rock and Mouse

Созданный в Латвии бренд детской одежды Rock and Mouse выступает за свободу движения малышей, за их озорной смех, желание самовыражаться и познавать этот мир. Rock and Mouse верит, что красочные приключения начинаются с ярких цветов в одежде, и что "практично" не значит "скучно". Бренд создает одежду и аксессуары для детей от рождения до шести лет, используя в коллекциях дизайн тканей, разработанный совместно с латвийскими художниками.

О бренде Paade Mode

Коллекции Paade Mode - это сочетание красоты северной природы, которая проявляется в узорах и цветовой палитре, наряду со столь важным для детей ощущением комфорта. Для каждой коллекции дизайнер тщательно подбирает материалы и аксессуары, чтобы все соответствовало высоким стандартам качества. За четыре года Paade Mode удалось установить сотрудничество более чем с 30 ведущими мировыми торговцами детской одежды в Бельгии, Великобритании, США, Австралии, Франции, Италии, Израиле, России, Гонконге, Турции, Южной Корее, Японии и других странах.

Галерея: Показ NARCISS by Alise Trautmane в Hanzas Perons

О бренде NARCISS by Alise Trautmane

NARCISS - это марка женской одежды prêt-à-porter, основанная в 2009 году дизайнером Алисой Траутмане. Коллекции NARCISS совмещаю элегантную классику наряду со смелыми и неординарными деталями. "Скромная роскошь" - это лучшее определение стиля NARCISS.

NARCISS можно приобрести в бутиках в России, Кувейте, Северной Корее, Швейцарии, Италии, США и других странах. Одежда NARCISS так же доступна в бутике-atelier в Риге и в интернет магазине.

Галерея: Показ Volga Vintage (Latvija) в Hanzas Perons

О бренде и его создателе RUS TVNET писал тут: