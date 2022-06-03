ФОТО ⟩ Российская биатлонистка стала жертвой косметолога
Российская биатлонистка Светлана Миронова в своих социальных сетях сообщила, что косметолог повредил ей кожу лица и теперь ей приходится ходить в маске.
Российская биатлонистка Светлана Миронова в своих социальных сетях сообщила, что косметолог повредил ей кожу лица и теперь ей приходится ходить в маске.
В мае биатлонистка заболела ветрянкой и была вынуждена пропустить первый сбор для подготовки к новому сезону.
На этом проблемы Мироновой не закончились и она сообщила, что поход к косметологу в любимый салон для неё закончился ожогами на коже лица.
"В общем на приёме у косметолога видимо что-то пошло не так и мне сожгли лицо. И телефон слегка сглаживает то, что есть на самом деле. Деньги мне, конечно, вернули, но мне не нужны деньги, я хочу нормальное лицо обратно", - написала Миронова.
Спортсменка посоветовала своим подписчикам тщательнее подходить к выбору специалистов, а они поддержали её, пожелав здоровья.
28-летняя Миронова - серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2022, чемпионка России, чемпионка мира и Европы среди юниоров.
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