ФОТО ⟩ Российская биатлонистка стала жертвой косметолога

В мае биатлонистка заболела ветрянкой и была вынуждена пропустить первый сбор для подготовки к новому сезону.

На этом проблемы Мироновой не закончились и она сообщила, что поход к косметологу в любимый салон для неё закончился ожогами на коже лица.

"В общем на приёме у косметолога видимо что-то пошло не так и мне сожгли лицо. И телефон слегка сглаживает то, что есть на самом деле. Деньги мне, конечно, вернули, но мне не нужны деньги, я хочу нормальное лицо обратно", - написала Миронова.

Спортсменка посоветовала своим подписчикам тщательнее подходить к выбору специалистов, а они поддержали её, пожелав здоровья.

28-летняя Миронова - серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2022, чемпионка России, чемпионка мира и Европы среди юниоров.