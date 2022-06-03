Как первые четыре установки HIMARS помогут Украине в противостоянии с Россией?

По словам Давида Гендельмана, Украине нужны "сотни систем залпового огня".

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, которые передают американцы, "учебными", дальше они "приедут в товарных количествах". "Думаю, что менее чем о дивизионе (18 установок) нечего и говорить, скорее всего, будет больше — два-три, посмотрим", — заявил Арестович.

О том, что это число пусковых установок - лишь первая партия, говорил на брифинге и представитель Пентагона. Он также сказал, что они будут использоваться для обучения. Однако когда и сколько систем будет поставлено в будущем, он не уточнил.

Штаты не единственная страна, которая передает Укране системы залпового огня. 2 июня стало известно, что несколько систем M270B1 MLRS, которые отличаются от колесных HIMARS гусеничным шасси и увеличенным вдвое боезапасом, собирается поставить Украине Великобритания, но их точное число и сроки поставок неизвестны. Великобритания имеет на вооружении 35 таких систем.

Ранее президент Владимир Зеленский признавал, что системы залпового огня укрепят ВСУ. "У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам с просьбой поставить нам системы MLRS, с помощью которых Украина сможет забрать инициативу и начать освобождать свою территорию", - сказал он.

В нынешнем конфликте артиллерия, частью которой являются РСЗО, играет очень важную роль. Поставки других артиллерийских систем Киеву - более многочисленные.

Например, Украина уже получила из США более 100 гаубиц М777, у Польши Киев закупил е60 самоходных артиллерийских установок "Краб" калибра 155 миллиметров (еще 18 САУ были безвозмездно отправлены Украине на прошлой неделе).

В мае уже Польша обращалась к США с официальным запросом на закупку 500 боевых модулей M142 HIMARS для производства локализованной версии этой ракетной системы. Она планирует через несколько лет получить 80 батарей таких пусковых установок.

"Смерчи", "Ольхи" и "Ураганы"

На вооружении ВСУ уже имеются дальние реактивные системы залпового огня, которые они применяли на фронте.

Согласно справочнику Military Balance 2021, в начале 2021 года в украинской армии было 70 единиц старых советских РСЗО 9П140 "Ураган" калибра 220 миллиметров, а также 81 единица более мощных 300-миллиметровых 9A52 "Смерч" и более 80 единиц модернизированных в Украине "Смерчей", которые называются "Ольха".

У России в арсенале больше дальних систем залпового огня, по данным Military Balance, в начале 2021 года в ВС РФ было 206 "Ураганов", а также 120 "Смерчей" и "Торнадо-С".

РСЗО "Смерч" активно используют в ходе конфликта - часть этой российской ракеты нашли в районе Бородян ФОТО: Getty Images

2 марта пресс-служба украинского КБ "Луч" сообщила, что с 24 февраля ВСУ "нанесли около 50 точных ракетных ударов ракетами Р624 "Ольха". Это новые высокоточные и дальние ракеты, которые были созданы всего несколько лет назад. Сколько их было произведено, неизвестно, но, судя по публикациям в открытых источниках, их было сделано всего около сотни.