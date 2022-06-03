Правительственный кризис в Эстонии: часть министров отправлено в отставку

"Дорогой эстонский народ,

Только что я предложила президенту освободить от занимаемых должностей министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Эву-Марию Лийметс, Таави Ааса, Кристиана Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика.

В данный момент Эстония как никогда прежде нуждается в работоспособном основанном на единой оценке ценностей правительстве. Ситуация с безопасностью в Европе не дает мне, как премьер-министру возможности продолжать сотрудничество с Центристской партией, которая из-за раскола внутри себя не может поставить интересы Эстонии выше своих собственных интересов и интересов разных лагерей внутри себя.

Для меня последним и решающим моментом стало, когда голосами Центристской партии и EKRE в среду было провалено принятие консенсусно согласованного в правительстве законопроекта о переводе начального образования на эстонский язык обучения. Я была уверена, что 24 февраля и начатый Россией геноцид в Украине открыл глаза всем парламентским партиям на то, насколько важно для независимости Эстонии наше общее понимание опасности того, что представляет для нас соседствующая с нами Россия. Однако позавчера выяснилось, что в Рийгикогу есть две партии, которые даже в нынешней ситуации не могут взять себя в руки и постоять за то, чтобы наша независимость и конституционные ценности были защищены.

Став премьер-министром, я старалась отдать все свои силы на закрепление будущего эстонского народа. Это будущее мы закрепляем не только увеличением военных расходов, но, прежде всего, едиными и неоспоримым желанием защитить свою независимость. Предпочтением и основой этого является знание эстонского языка. В ситуации, когда Центристская партия активно работает в правительстве против всех важнейших основных ценностей, мы не можем больше продолжать с ней сотрудничество.

Ни у одного министра от центристской партии, кроме Кристиана Яани и Эвы-Марии Лийметс, нет доступа к секретам НАТО, но в военное время управлять страной при таком составе министров невозможно. Поэтому я применю порядок, который в действительности действует уже давно и прошу Кадриорг освободить от занимаемых должностей министров от Центристской партии.

Я предложила партии "Отечество" и социал-демократам начать переговоры о создании новой коалиции. До тех пор, пока новой коалиции нет, работать будут оставшиеся министры согласно порядку замены. Эстония нуждается в стабильном правительстве, которое может заниматься стоящими перед страной большими вызовами.

Сообщается, что президент Алар Карис одобрил решение премьера, и все министры-центристы отправлены в отставку.