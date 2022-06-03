С 4 июня в Латвии начинается период предвыборной агитации

В этот период агитаторы, средства массовой информации и иные заинтересованные лица обязаны соблюдать порядок и ограничения, установленные на проведение предвыборной агитации, в том числе по размещению материалов в печати, публичных местах, интернете и электронных СМИ.

Агитаторам, в том числе политическим партиям, их объединениям и кандидатам в депутаты разрешается размещать оплаченные предвыборные агитационные материалы только у тех поставщиков рекламных услуг, которые до 5 мая подали расценки на размещение предвыборных материалов в KNAB или Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP).

KNAB напоминает, что в этот период установлены определенные ограничения, например, запрет на осуществление скрытой агитации, при которой не указывается лицо, оплатившее агитационный материал, и запрет на использование административных ресурсов государственных и муниципальных органов для осуществления агитации.

Если общественность имеет доступ к подтвержденной информации или доказательствам, которые могут свидетельствовать о скрытой агитации, использовании административного ресурса и других нарушениях, KNAB призывает немедленно сообщить об этом властям. Это можно сделать несколькими способами, в том числе анонимно в бесплатном мобильном приложении Ziņo KNAB ("Сообщи KNAB"), позвонив на телефон доверия KNAB 80002070 или электронным письмом на адрес knab@knab.gov.lv.

Надзор за проведением предвыборной компании осуществляют в зависимости от агитационного канала KNAB или NEPLP. KNAB следит за соблюдением ограничений и запретов на проведение предвыборной агитации по части лимитов предвыборных расходов, использования административных ресурсов и скрытой предвыборной агитации в интернете, в общественных местах, а также в изданиях прессы и их электронных версиях.

NEPLP, в свою очередь, осуществляет надзор за предвыборной агитацией на телевидении и радио.