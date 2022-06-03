Главное за 3 июня ⟩ Оспа обезьян в Латвии, очередной митинг РСЛ и 100 дней войны в Украине

Новости Латвии:

Русский союз Латвии (РСЛ) сегодня, 3 июня, в 18:00 возле Ратуши протестовал против запрета на проведение акций протеста.

Прокуратура приняла решение о прекращении уголовного дела в отношении активиста Валентина Еремеева и бывшего фельдшера Рижской Восточной клинической университетской больницы Марины Корнатовской.

В пятницу, 3 июня, на заправках Circle K Latvia в Риге резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Цена на 95-й бензин составляла 4,108 евро, а на дизель - 3,898 евро.

Товары в магазине SIA Rimi Latvia вызвали недоумение у покупателей - самые наблюдательные заметили, что, например, в начале июня можно купить гречку, на которой в качестве страны производства указана Россия.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтвержденным случаям оспы обезьян в Латвии.

К утру пятницы, 3 июня, более 7500 человек подписались под призывом о прекращении деятельности Русского союза Латвии (РСЛ) на портале общественных инициатив manabalss.lv.

За российский флаг в Латвии теперь могут судить? Разбирался RUS TVNET.

Главное за рубежом:

Правительственный кризис в Эстонии: часть министров отправлено в отставку.

Минск готов разрешить транзит украинского зерна через свою территорию в порты Балтийского моря, если Белоруссии будет позволено экспортировать свои товары через эти порты.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео на 100-й день российского вторжения, в котором говорится, что украинское правительство и вооруженные силы все еще на месте.

В пятницу, 3 июня, в Москве произошел пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза".

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