Кандидат в премьеры "Прогрессивных": надо отказаться от энергоносителей из России

Он также отметил, что съезд ЕПЗ проходит в решающий геополитически момент, отмечая роль Латвии и стран Балтии в контексте российской агрессии, помогая Украине бороться за независимость и одновременно выступая за устойчивую экономику, рабочие места и переход к более зеленой Европе и вступление в эру цифровых технологий.

Бришкенс отметил, что на съезде необходимо говорить о повышении солидарности Европы, которая должна выступить против путинского режима, угрожающего не только территориальной целостности и суверенитету Украины, но и ценностям всего демократического мира.

По мнению Бришкенса, Европа должна быть тверда в своем единстве, чтобы как можно скорее отказаться от ископаемого топлива, в том числе от импорта энергоносителей из России.

Кандидат на пост премьер-министра от "Прогрессивных" отметил, что ввиду стремительного роста цен на продукты питания как на европейском, так и на мировом рынке и ожидаемого роста цен на энергоносители в новом отопительном сезоне важно, чтобы Европейский союз и его государства-члены нашли решения, которые позволят пережить этот кризис наиболее уязвимым группам общества.

Бришкенс подчеркнул, что европейское зеленое движение стало одним из конструктивных решений трех основных кризисов, с которыми столкнулось общество в нашу эпоху: изменение климата, кризис Covid-19 и продовольственный и энергетический кризис, вызванный агрессией России на Украине.

Он также отметил, что осенью в Латвии пройдут парламентские выборы и партия выступит с зеленой программой: она будет основана на трех миссиях, каждая из которых направлена на укрепление устойчивости латвийской экономики.

По словам Бришкенса, это латвийский зеленый курс, в основу которого будут положены четыре природных элемента: вода, или гидроэнергия, воздух, или энергия ветра, огонь, или солнечная энергия и земля, или зеленое золото Латвии - леса. Параллельно будет разработана комплексная программа повышения энергоэффективности, посредством которой партия предложит Латвии стратегию теплоизоляции зданий, включая максимальное использование имеющихся в Латвии ресурсов, обеспечивающее устойчивое развитие экономики замкнутого цикла.

Он подчеркнул, что партия является частью Рижской коалиции перемен. Бришкенс отметил, что за два года "Прогрессивные" предприняли значительные шаги, чтобы превратить Ригу в город высокотехнологичных решений и устойчивой мобильности, которую он назвал еще одним важным элементом устойчивой экономики.

В целях обеспечения устойчивого и территориально сбалансированного развития партия также уделяет большое внимание развитию регионов. По утверждениям Бришкенса, это устойчивая продуктивная биоэкономика, в том числе использование возможностей сельского и лесного хозяйства.

Партия также выступает за активное строительство государства. Бришкенс заявил, что страна не может оставаться под влиянием "абстрактных сил". По его мнению, необходимо активно развивать промышленную политику государства и элементы социального благополучия, поэтому партия пойдет на парламентские выборы как часть европейского зеленого движения.

Как сообщалось, с 3 по 5 июня в Риге проходит ежегодный конгресс ЕПЗ, на котором обсуждаются, в частности, возможности обеспечения энергетической независимости Европы и пути повышения ее обороноспособности и безопасности.