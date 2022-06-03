Путин дал интервью и рассказал о продовольственном кризисе

В той части интервью, которую показали госканалы, Путин рассуждает о причинах продовольственного кризиса.

Основные тезисы:

Продовольственный кризис начался еще до "специальной военной операции", а то, что в нем обвиняют Россию - это попытки "переложить с больной головы на здоровую".

Кризис с поставками украинского зерна и другие проблемы в экономике не связаны с войной в Украине.

"Проблемы с вывозом зерна из Украины не существует", - считает президент. Украина могла бы вывозить зерно через порты Николаева и Одессы, но она должна разминировать подходы к ним. "Не мы же заминировали подходы, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют", - говорит Путин.

Украинское зерно можно вывозить по Дунаю или через Польшу, а также через порты Бердянска и Мариуполя, которые оккупированы Россией. "Мы провели, уже заканчиваем работу по разминированию", - заверил Путин.

Россия готова экспортировать 37 млн тонн зерна в этом году, а в 2022/2023 годах поднять уровень экспорта до 50 млн тонн.

Европа не прислушалась к просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку газа, из-за этого цены поползли вверх, Россия ни при чем;

Запад решил "свалить" свои просчеты и энергетическую инфляцию на Россию;

Инфляция в США - беспрецедентный результат работы печатного станка. Министр финансов США заявил, что они совершили ошибку;

Из-за санкций ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться, цены на продовольствие вырастут.

Контекст ситуации:

До российского вторжения в Украину 90% украинского экспорта шло через глубоководные черноморские порты.

Россия захватила большую часть береговой линии Украины и разместила вдоль остального побережья корабли и подводные лодки. Из-за этого сейчас порты не могут функционировать, и суда не перевозят зерно.

Россия настаивает, что не препятствует вывозу зерна, и говорят, что проблема решится, если Украина разминирует прибрежную зону.

Как отмечали представители британской разведки на прошлой неделе, это невозможно из-за продолжающейся реальной угрозы, которую представляет российский флот.

Ранее RUS TVNET подробно освещал ситуация с поставками зерна из Украины.