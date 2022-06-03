Путин дал интервью и рассказал о продовольственном кризисе
Президент России Владимир Путин дал интервью российским СМИ, а Русская служба BBC подробно пересказала рассуждения Путина о продовольственном кризисе.
Президент России Владимир Путин дал интервью российским СМИ, а Русская служба BBC подробно пересказала рассуждения Путина о продовольственном кризисе.
В той части интервью, которую показали госканалы, Путин рассуждает о причинах продовольственного кризиса.
Основные тезисы:
Контекст ситуации:
До российского вторжения в Украину 90% украинского экспорта шло через глубоководные черноморские порты.
Россия захватила большую часть береговой линии Украины и разместила вдоль остального побережья корабли и подводные лодки. Из-за этого сейчас порты не могут функционировать, и суда не перевозят зерно.
Россия настаивает, что не препятствует вывозу зерна, и говорят, что проблема решится, если Украина разминирует прибрежную зону.
Как отмечали представители британской разведки на прошлой неделе, это невозможно из-за продолжающейся реальной угрозы, которую представляет российский флот.
Ранее RUS TVNET подробно освещал ситуация с поставками зерна из Украины.
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