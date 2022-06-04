Полька Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла "Ролан Гаррос"

В финальном матче Свёнтек обыграла американку Коко Гауфф, занимающую 23-е место в мировом рейтинге WTA.

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счётом 6:1, 6:3 в пользу польской теннисистки. По ходу матча Свёнтек отметилась одним эйсом и пятью брейками, ни разу не ошибившись на подаче. 18-летняя Гауфф дважды подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, а также допустила три двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу Свёнтек.

Для польской теннисистки это вторая победа на турнирах "Большого шлема". В 2020 году она также одержала победу на Открытом чемпионате Франции. Победа на "Ролан Гаррос" принесёт ей 2000 рейтинговых очков и 2,2 млн евро призовых. В новом рейтинге WTA отрыв Свёнтек от второй ракетки мира Анетт Контавейт будет больше 4000 очков.

Кроме того, 21-летняя Свёнтек стала рекордсменкой XXI века по числу выигранных матчей подряд. На данный момент её победная серия насчитывает 35 матчей подряд - это повторение рекорда Винус Уильямс (2000 год).