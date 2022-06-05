Лазарев намекнул про третьего ребенка, а Maruv передвигается в инвалидной коляске

Лазарев намекнул про третьего ребенка, а Maruv передвигается в инвалидной коляскеЗвездные страсти
Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи из мира шоу-бизнеса за последние дни.
Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи из мира шоу-бизнеса за последние дни.
Maruv передвигается в инвалидной коляске
Некоторое время ничего не слышно об украинской певице Maruv (Анна Корсун). Напомним, Анна Корсун объявила о беременности в феврале. Тогда артистка снялась в фотосессии для глянцевого журнала Hello.
С момента начала войны в Украине она выходила на связь сторис. Делилась информацией, как лучше покинуть Киев и рассказала, как сама выезжает из столицы. После этого эпатажная певица исчезла из социальных сетей.
Но на днях в Сети появились кадры, на которых похожая на Maruv женщина сидела в больнице в инвалидной коляске. Анне во всем помогает супруг Александр, который по совместительству является ее PR-менеджером. Журналисты указывают, что передвигаться самостоятельно исполнительнице хита Drunk Groove тяжело.
Достоверно о состоянии Maruv ничего неизвестно. Пользователи Сети уже шепчутся, что беременность у Анны протекает непросто.
Во время церемонии музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" Сергей Лазарев впервые заговорил с журналистами о третьем ребенке.
Напомним, певец воспитывает сыну Никиту и младшую дочь Анну. Незадолго до премии "ЖАРА" Лазарев анонсировал в личном блоге, что решил приостановить свою карьеру. Ранее Сергей неоднозначно высказался о войне в Украине, после чего пропал из Сети. Его странички в соцсетях тоже исчезли на какое-то время.
На ковровой дорожке премии певец с радостью поделился с журналистами о предстоящих планах и заговорил о третьем ребенке: "И об этом я прямо сейчас соглашусь рассказать на дорожке. Нет, конечно".
Сергей Лазарев сказал, что сосредоточен сейчас только на работе и не планирует в ближайшее время детей. Но поклонники считают, что нет дыма без огня. О появлении на свет дочери артиста тоже много кто не подозревал долгое время.
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