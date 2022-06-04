СМИ: Путинские элиты разочарованы итогами 100 дней войны с Украиной

Эксперты считают, что Путин и его ближайшее окружение так и не сформулировали ни внятную цель "спецоперации", ни ее идеологию, ни перспективы, говорят эксперты.

Важной чертой поведения элиты является избегание военной тематики, которое началось с запрета правительства использовать слово "война".

Кремлю не удалось создать идеологию, которая бы оправдывала и объясняла военные потери и невзгоды, считает политолог Александр Морозов.

"Идеология Z" оказалась гораздо слабее своих аналогов", - указывает он.

В свою очередь политолог Кирилл Рогов сказал, что "если Западу удастся снизить доходы России от торговли энергоресурсами, то это будет еще одним знаком для российских элит, что путинская стратегия оказалась проигрышной на всех направлениях и что нужно что-то делать, нужно менять курс, менять стратегию и, соответственно, менять того, кто будет ее реализовывать".

УНИАН отмечает, что российским пропагандистам накануне ограничили использование в эфирах фразы "100 дней войны", так как российская армия не добилась за этот период ни одной поставленной командованием цели.