Главное за 4 июня ⟩ Уничтожение украинской святыни, опасные насекомые в Латвии и "сюрприз" со сдачей в Maxima

В эти субботу и воскресенье в Латвийском этнографическом музее проходит традиционная большая ярмарка. В этом году ярмарка проходит уже в 50-й раз. На ней свой товар предлагают более 530 ремесленников, производителей продуктов питания и косметики, издателей книг т.д. Присутствует и культурная программа.

На прошедшей рабочей неделе цена бензина во всех странах Балтии превысила 2 евро за литр, свидетельствуют данные агентства LЕТА. В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Риге. Самая высокая цена на дизтопливо была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

Главное за рубежом:

В Донецкой области Украины на территории Всехсвятского скита Святогорской лавры загорелся деревянный храм Всех святых. Как сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко, пожар на территории скита возник из-за обстрела российскими войсками. В свою очередь Россия обвиняет в поджоге святыни войска Украины.

Российская космическая госкорпорация "Роскосмос" планирует возобновить использование немецкого космического телескопа, хоть и не получала на это разрешения Берлина. "Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе "Спектр-РГ" вместе с российским телескопом", - заявил в интервью генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Высший слой российских чиновников, силовиков и бизнесменов разочарован итогами 100 дней войны с Украиной. Эксперты считают, что Путин и его ближайшее окружение так и не сформулировали ни внятную цель "спецоперации", ни ее идеологию, ни перспективы.

Дмитрий Ковтун - один из фигурантов дела об убийстве экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании - скончался в возрасте 57 лет. Источник ТАСС из окружения Ковтуна рассказал, что причиной смерти стали последствия Covid-19. По его информации, Ковтун умер в одной из больниц Москвы.

В Мариуполе российские войска приступили к сносу домов и, не разобрав завалы, отвозили на свалку обломки вместе с телами погибших при обвалах, сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Бывший член Совета Федерации РФ и бизнесмен Сергей Пугачев рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что больше всего интересовало президента России Владимира Путина, когда они несколько лет вместе работали в Кремле.

Херсонская область с первых дней войны оккупирована российскими войсками. Оккупанты ввели двухвалютную зону и планируют открыть отделение одного из российских банков. Российские силы сменили руководство города и попытались провести референдум о "Херсонской Народной Республике". Тем временем херсонцы уже три месяца живут без зарплаты, лекарств и еды.

Российские войска сейчас контролируют только половину Северодонецка в Луганской области, поскольку украинской армии удалось отбить примерно пятую часть города, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.