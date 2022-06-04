Сб, 4.06.2022
Россия разрушает Украину, поэтому нам нужно забрать российские активы. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
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Главное за 4 июня ⟩ Уничтожение украинской святыни, опасные насекомые в Латвии и "сюрприз" со сдачей в Maxima

В Этнографическом музее в эти выходные проходит традиционная большая ярмарка ФОТО: Zane Bitere/LETA

Первый выходной день выдался теплым и солнечным, а воскресенье обещает быть еще лучше! Чтобы вы не отрывались от отдыха и не тратили лишнее время на чтение новостей, рассказываем коротко и о только самом главном.

Новости Латвии:

На этой неделе Государственная служба защиты растений (VAAD) получила информацию о выявленных случаях размножения златогузки, представляющей опасность для здоровья человека, в Земгале - в окрестностях Залениеки, Яунберзе и Ислице.

2 июня Сейм не смог рассмотреть законопроект о гражданском союзе в третьем, окончательном, чтении. Все - из-за отсутствия кворума, то есть депутаты попросту не приняли участие в голосовании, сорвав его. В общественном пространстве прозвучало, что "Согласие" в этом вопросе подыгрывает "Национальному объединению", заняв позицию "решайте без нас". Депутат Сейма от "Согласия" Борис Цилевич в эфире "Кто вам платит?" такие обвинения назвал "переводом стрелок" и поделился своим взглядом на происходящее на политической арене.

Воюющие в Украине латвийцы просят латвийское общество пожертвовать им пикапы-внедорожники. В Twitter-аккаунте латвийцев говорится, что они, в том числе бывший председатель Крустпилсского районного совета Гундар Калве из батальона "Карпатская Сечь", остро нуждаются в машине, так как многие транспортные единицы были уничтожены в бою. Желающие также могут пожертвовать деньги.

Жительница Марупского края Ингуна во время визита в местную Maxima, оказалась свидетелем удивительной истории. Касса самообслуживания выдала покупательнице целую уйму монет мелкого номинала - один, два, пять центов.

В эти субботу и воскресенье в Латвийском этнографическом музее проходит традиционная большая ярмарка. В этом году ярмарка проходит уже в 50-й раз. На ней свой товар предлагают более 530 ремесленников, производителей продуктов питания и косметики, издателей книг т.д. Присутствует и культурная программа.

На прошедшей рабочей неделе цена бензина во всех странах Балтии превысила 2 евро за литр, свидетельствуют данные агентства LЕТА. В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Риге. Самая высокая цена на дизтопливо была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

Главное за рубежом:

В Донецкой области Украины на территории Всехсвятского скита Святогорской лавры загорелся деревянный храм Всех святых. Как сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко, пожар на территории скита возник из-за обстрела российскими войсками. В свою очередь Россия обвиняет в поджоге святыни войска Украины.

Российская космическая госкорпорация "Роскосмос" планирует возобновить использование немецкого космического телескопа, хоть и не получала на это разрешения Берлина. "Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе "Спектр-РГ" вместе с российским телескопом", - заявил в интервью генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Высший слой российских чиновников, силовиков и бизнесменов разочарован итогами 100 дней войны с Украиной. Эксперты считают, что Путин и его ближайшее окружение так и не сформулировали ни внятную цель "спецоперации", ни ее идеологию, ни перспективы.

Дмитрий Ковтун - один из фигурантов дела об убийстве экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании - скончался в возрасте 57 лет. Источник ТАСС из окружения Ковтуна рассказал, что причиной смерти стали последствия Covid-19. По его информации, Ковтун умер в одной из больниц Москвы.

В Мариуполе российские войска приступили к сносу домов и, не разобрав завалы, отвозили на свалку обломки вместе с телами погибших при обвалах, сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Бывший член Совета Федерации РФ и бизнесмен Сергей Пугачев рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что больше всего интересовало президента России Владимира Путина, когда они несколько лет вместе работали в Кремле.

Херсонская область с первых дней войны оккупирована российскими войсками. Оккупанты ввели двухвалютную зону и планируют открыть отделение одного из российских банков. Российские силы сменили руководство города и попытались провести референдум о "Херсонской Народной Республике". Тем временем херсонцы уже три месяца живут без зарплаты, лекарств и еды.

Российские войска сейчас контролируют только половину Северодонецка в Луганской области, поскольку украинской армии удалось отбить примерно пятую часть города, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

С начала нападения РФ на Украину уже прошло 100 дней. О ситуации на фронте, о первых выводах, а также о том, как может изменить ход боев снабжение Западом украинских войск оружием, и когда Украина сможет пойти в контрнаступление, в интервью DW рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

С начала войны минуло сто дней. Можно ли уже говорить о том, как она закончится? На этот счет есть сразу пять потенциальных сценариев, которые не являются взаимоисключающими, но при этом остаются в рамках правдоподобия.

Интересное чтиво:

1 июня голливудский актер Джонни Депп выиграл судебный процесс против своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд. Присяжные решили, что она должна выплатить экс-супругу около 10 миллионов долларов США. Изначально Эмбер должна была выплатить актеру 15 миллионов долларов. Но после вычета различных ущербов и санкций сумма была урезана до 8,35 миллиона.

Украинский музыкант Андрей Хлывнюк, который после военных действий РФ в Украине вступил в ряды теробороны, ранее получил осколочное ранение лица и даже провел некоторое время в больнице. Обломок российской мины исполнитель оставил себе. Он признался, что хочет сделать из него кулон и продать на аукционе.

На Западе ее считают пророссийской, в России - западной. Сама же Анна Нетребко борется за право оставаться вне политики, поясняется в статье немецкого еженедельника Die Zeit, которому певица дала интервью.

Зонд Voyager 1 находится в космосе удивительно долго - 45 лет продуктивного труда. С 2021 года он находится за пределами нашей Солнечной системы. Он отправил на Землю странные сигналы, астрономы в замешательстве.

Живущие в Эстонии люди, для которых русский язык является родным, должны постоянно доказывать свою лояльность, а русских политиков пресса считает своим долгом регулярно тестировать, отметила депутат парламента Анастасия Коваленко-Кылварт.

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