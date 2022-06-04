Украина сообщила об обмене с Россией телами погибших военнослужащих
Украина и Россия на линии фронта в Запорожской области обменялись телами погибших военнослужащих, сообщило министерство реинтеграции оккупированных территорий.
Украина и Россия на линии фронта в Запорожской области обменялись телами погибших военнослужащих, сообщило министерство реинтеграции оккупированных территорий.
"В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле 160 на 160", - говорится в сообщении украинского министерства.
Обмен произошел 2 июня и был осуществлен при участии Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур.
Как отмечает "Медуза",
Российская сторона эту информация пока не прокомментировала.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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