Украина сообщила об обмене с Россией телами погибших военнослужащих

"В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле 160 на 160", - говорится в сообщении украинского министерства.

Обмен произошел 2 июня и был осуществлен при участии Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур.

Как отмечает "Медуза",

это заявление - первый случай, когда об обмене останками погибших было объявлено официально.

Российская сторона эту информация пока не прокомментировала.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.