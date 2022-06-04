Сб, 4.06.2022
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Кирил Петков, премьер-министр Болгарии

Украина сообщила об обмене с Россией телами погибших военнослужащих

ФОТО: AP/Scanpix

Украина и Россия на линии фронта в Запорожской области обменялись телами погибших военнослужащих, сообщило министерство реинтеграции оккупированных территорий.

"В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле 160 на 160", - говорится в сообщении украинского министерства.

Обмен произошел 2 июня и был осуществлен при участии Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур.

Как отмечает "Медуза",

это заявление - первый случай, когда об обмене останками погибших было объявлено официально.

Российская сторона эту информация пока не прокомментировала.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

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