"Мы верим, что победа будет за нами". Жизнь в Николаеве под обстрелами

Николаев был одним из первых городов, на который российские войска напали сразу же после вторжения. Они вплотную подошли к городской черте, но были отброшены. Этот регион является ключевым для российской стратегии по отсечению всего южного побережья Украины.

Если Николаев падет, то путь на Одессу, крупнейший гражданский порт страны, расположенный в 130 км к западу, будет открыт.

Захват Николаева и Одессы позволит российским войскам организовать сухопутный коридор в Приднестровье, самопровозглашенную республику, отколовшуюся от Молдавии.

Районы вокруг Николаева пострадали еще сильнее. Здание в городе Баштанка ФОТО: ANASTASIA VLASOVA

В последние недели интенсивность атак российских войск резко усилилась. Многие опасаются, что если Кремль одержит победу на Донбассе, он сосредоточит свои силы на юге и снова попытается захватить Николаев.

Губернатор города Виталий Ким сказал мне, что недавние авиаудары на юге были направлены против украинских контрнаступлений. "Николаев, так же как и Херсон с Мариуполем, является триггером для россиян, - говорит он. - Они разочарованы тем, что мы контратакуем. У нас есть за что бороться и есть воля к победе. Это наша земля, и мы сделаем все возможное".

Он стоит возле своего бывшего офиса, здания областной администрации, которое в марте разорвало на части крылатой ракетой. Тогда погибли 36 человек.

Ранее на этой неделе еще два человека погибли после того, как российские войска обстреляли жилой дом и детскую площадку. Сам Виталий Ким прекрасно понимает, с какими опасностями сопряжено его решение остаться в городе.

"Я больше не знаю, что это такое - жить нормальной жизнью. Я бы очень хотел не иметь дела с этой войной, но не могу, - говорит он - Пока что у нас есть только одна цель, и абсолютно все ресурсы - люди, деньги и время - расходуются только на победу".

"Мы держимся"

Очереди за водой стали привычной частью жизни с марта, когда российские войска захватили Херсон ФОТО: ANASTASIA VLASOVA

Жители Николаева проявляют недюжинную стойкость. Подача воды прекратилась после того, как Россия захватила соседний Херсон. За ней стоят длинные очереди, а температура в июне может достигать 30 градусов.

Но люди и тут приспособились. Воду можно набрать на специальных станциях, открытых в каждом районе.

На ежедневные обстрелы почти никто не реагирует. Народ, сидящий на скамейках в парке, как ни в чем не бывало продолжает пить кофе.

По главной улице ездит конная повозка, в которой с удовольствием катаются влюбленные пары.

Да, Николаев стал военной целью Кремля, но не перестал быть для этих людей домом.

Мы едем в деревню в 30 км к югу от города, чтобы увидеть путь отступления армии России в марте. Десятки семей вернулись после того, как захватчики были отброшены.

Староста Наталья Панаший очень хочет показать мне, что она сделала с воронками от бомб.

"Смотрите, я превратила их в цветочные клумбы, - с гордостью говорит она мне. - Слава богу, мы держимся. Иногда я очень боюсь, что меня могут просто похитить и увезти. С другой стороны, я уверена, и я постоянно говорю об этом всем остальным, что им тут не место. Как будто у них нет других дел, кроме как слоняться по нашей земле".

Староста Наталья Панаший сказала, что, хотя люди боятся российского наступления, они верят, что Украина в этой войне победит ФОТО: MOOSE CAMPBELL

"Да, мы боимся, что русские могут перейти в наступление, очень боимся. Но мы верим, что победа будет за нами", - говорит она.

Неподалеку раздаются взрывы, как мне говорят, кассетных бомб. Я спрашиваю Наталью, не подрывает ли это ее оптимизм? По-прежнему ли она верит в победу?

"Да, да, верю, несмотря на весь этот грохот, - отвечает она. - Мы считаем, что это какой-то пьяный русский стреляет только для того, чтобы нас напугать. Но ничего у него не выйдет".

Все 100 дней, прошедших с начала войны, Наталья одновременно старалась жить как обычно, но при этом пребывала в постоянном страхе. Она признается, что когда я уеду, она наверняка расплачется.