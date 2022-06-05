Рафаэль Надаль в 14-й раз стал чемпионом "Ролан Гаррос"

В финальном матче Надаль, занимающий 5-е место в мировом рейтинге АТР, обыграл норвежца Каспера Рууда (8 ATP).

Матч продолжался 2 часа 20 минут и завершился победой Надаля со счётом 6:3, 6:3, 6:0. По ходу матча 36-летний Надаль выполнил один эйс, трижды ошибся при подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов, а 23-летний Рууд ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Ранее теннисисты не играли друг с другом.

Таким образом, Надаль в 14-й раз стал триумфатором на "Ролан Гаррос" и одержал 22-ю победу на турнирах "Большого шлема". По этому показателю он лучший теннисист в истории и теперь обходит Роджера Федерера и Новака Джоковича на два титула.

Кроме того, в профессиональном теннисе никто, кроме Надаля, не выигрывал турнир "Большого шлема" двузначное количество раз. Джокович девять раз побеждал на Australian Open, а Федерер - восемь раз на Уимблдоне.

36-летний Надаль также стал самым возрастным чемпионом "Ролан Гаррос" в истории. До него им был Андрес Гимено - 34 года и 10 месяцев.

За победу в финале Открытого чемпионата Франции Надаль получит 2,2 млн евро призовых и 2000 рейтинговых очков. Для Рууда это был первый в карьере финал турнира "Большого шлема".