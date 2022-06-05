В Филадельфии неизвестные открыли стрельбу по толпе: трое убитых

На улице, на которой находятся многие бары и рестораны и происходит интенсивная ночная жизнь, в тот момент, как обычно в конце недели, находилось довольно много полицейских. Когда прозвучали первые выстрелы, один из полицейских произвел выстрел по нападавшему, который бросил оружие и сбежал. Был ли он ранен, не известно.
Как сообщают местные СМИ, ни один из стрелков не был задержан.
Представитель полиции указал, что на месте происшествия были брошены две единицы полуавтоматического огнестрельного оружия.
По его словам, полиция ждет утра, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения с ближайших предприятий, которые вечером в субботу были закрыты.
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