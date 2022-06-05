В Филадельфии неизвестные открыли стрельбу по толпе: трое убитых

На улице, на которой находятся многие бары и рестораны и происходит интенсивная ночная жизнь, в тот момент, как обычно в конце недели, находилось довольно много полицейских. Когда прозвучали первые выстрелы, один из полицейских произвел выстрел по нападавшему, который бросил оружие и сбежал. Был ли он ранен, не известно.