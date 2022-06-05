Более половины жителей Латвии считают, что худших этап Covid-19 уже позади

Удельный вес латвийцев, которые считают, что худший этап Covid-19 уже позади, на 22 процентных пункта больше, чем в январе этого года, когда так считали 34% респондентов.

20% опрошенных полагают, что худший этап пандемии еще не закончился, а 24% не имели конкретного мнения по этому вопросу.

Более оптимистично настроены мужчины - 65% из них думают, что худший этап пандемии позади, а среди женщин этот показатель составляет 52%.

Противоположного мнения придерживаются 19% мужчин и 20% женщин, а еще 16% мужчин и 28% женщин не могли дать конкретного ответа.

Русскоязычные жители немного чаще соглашались с тем, что худший этап Covid-19 уже позади - такое мнение высказали 60% респондентов, тогда как среди латышей так считают 57%.

Противоположное мнение высказали 21% русскоязычных и 19% латышей, а еще 18% русскоязычных жителей и 24% латышей не могли дать конкретного ответа.

Наиболее пессимистично настроены люди старшего возраста - среди жителей в возрасте от 55 до 74 лет 50% склонны думать, что худший этап пандемии позади, тогда как в других возрастных группах этот показатель составляет от 57% до 62%.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований Gemius с 10 по 12 мая этого года, в нем приняли участие 1718 респондентов.