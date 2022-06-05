Политики на автобусах, афишах и напитках: трюки перед периодом предвыборной агитации

Скорее всего, концерты начались уже в мае, так как на политическую агитацию третьих лиц наложены строгие ограничения.

Максимальная сумма, которую в агитационный период может потратить не связанное с политическими партиями физическое или юридическое лицо - 7,5 тысячи евро. Не была ли эта сумма превышены и считается ли это политической агитацией? Это оценит KNAB, который более подробные комментарии в данный момент не дает.

Сам Шлесерс считает, что никаких нарушений со стороны руководимого им общества быть не может. На вопрос, все ли люди, которые с ним ездят в автобусе с концертами, являются членами партии, Шлесерс ответил: "Я извиняюсь, мы не политики, мы не чиновники, мы не избраны, и люди, которые стартуют на выборах, будут названы только в августе - тогда, когда будут поданы списки в Центральную избирательную комиссию". На указание, что люди, являющиеся членами партии, все-таки политики, руководитель LPV ответил: "Сейчас у каждого человека как частного лица есть право делать другие дела, и у любого есть право поддерживать и инициативы общества..."

Несмотря на то, что Шлесерс утверждает, что кандидаты LPV на выборы еще неизвестны, партия на недавнем конгрессе выдвинула людей не только на должности в правлении, но и на позиции в Сейме. Например, руководителем бюджетно-финансовой комиссии Сейма выдвинута следователь СГД Карина Плауде. С начала апреля она как эксперт четыре раза появлялась в передаче TV24, которую ведет налоговый консультант Айнис Даболс. Кроме того, один раз в студии с Плауде был и другой член партии Леонтий Морозов.

Передачи Даболса, выходящие раз в две недели, не столь популярны, как ежевечерние спецвыпуски TV24 о войне в Украине, в которых события комментирует полковник НВС в резерве Игорь Раев. В политических кулуарах не секрет, что интерес к включению Раева в свой список кандидатов есть у нескольких политических сил. Раев комментирует это осторожно, однако указывает, что во всяком случае пока отказываться от участия в передаче не планирует.

В законе официально установлено, что кандидаты на выборы или люди, публично сообщившие об участии в партии, вести передачи или подготавливать к ним комментарии не могут в течение 60 дней до выборов - это совпадает с моментом подачи кандидатских списков. Однако с 4 июня запрещено использование административных ресурсов. Это означает, что

для предвыборной агитации нельзя использовать деньги, имущество и сотрудников государственных и муниципальных структур.

В частности, в этот период учреждения публично не могут выделять кандидатов или лиц, которые ассоциируются с партией. Например, предоставленная информация не должна быть дополнена фотографией кандидата в депутаты и не должна содержать его имя.