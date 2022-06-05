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Политики на автобусах, афишах и напитках: трюки перед периодом предвыборной агитации

Здание KNAB ФОТО: Publicitātes foto

В субботу, 6 июня, официально начался предвыборный агитационный перед выборами в 14-й Сейм, во время которого партии должны подробно отчитываться обо всех расходах на кампании. В силу вступили и некоторые ограничения, например, запрет использовать для популяризации кандидатов административные ресурсы. Как обычно в год выборов, различные трюки для выделения себя будущие и нынешние политики начали использовать еще задолго до начала агитационного периода, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.

Один в качестве эксперта принимает участие в передаче о налогах, другой через газеты руководимого им же общества и при помощи обклеенных автобусов рекламирует своих политических союзников, а третий стал рекламным лицом подслащенного напитка. Была ли в этих случаях агитация или же просто совпадение, оценит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

С середины мая по городам Латвии ездят связанные с партией "Латвия на первом месте" (LPV) музыканты с бесплатным концертным турне. Мероприятия объезжают и политики этой партии во главе с лидером Айнаром Шлесерсом. Для этих целей они используют автобус, на котором рекламируется сбор подписей за поправки к Сатверсме, предусматривающие установить понятие семьи, а также видно общее фото членов LPV, в том числе и публично названных кандидатов на различные должности. Представители партии как встречаются на публике, так и выступают с речами со сцены.

Сбор подписей и концерты рекламирует и газета руководимого Шлесерсом общества "Латвия первая", выпускаемая тиражом более миллиона экземпляров. Со слов Шлесерса можно сделать вывод, что он сам ее и финансирует. Однако в газете говорится не только о поправках к Сатверсме - в ней как сам Шлесерс, так и Вилис Криштопанс рассказывают о том, почему планируют вернуться в политику. О политике в рассуждения пускаются и другие члены LPV.

Скорее всего, концерты начались уже в мае, так как на политическую агитацию третьих лиц наложены строгие ограничения.

Максимальная сумма, которую в агитационный период может потратить не связанное с политическими партиями физическое или юридическое лицо - 7,5 тысячи евро. Не была ли эта сумма превышены и считается ли это политической агитацией? Это оценит KNAB, который более подробные комментарии в данный момент не дает.

Сам Шлесерс считает, что никаких нарушений со стороны руководимого им общества быть не может. На вопрос, все ли люди, которые с ним ездят в автобусе с концертами, являются членами партии, Шлесерс ответил: "Я извиняюсь, мы не политики, мы не чиновники, мы не избраны, и люди, которые стартуют на выборах, будут названы только в августе - тогда, когда будут поданы списки в Центральную избирательную комиссию". На указание, что люди, являющиеся членами партии, все-таки политики, руководитель LPV ответил: "Сейчас у каждого человека как частного лица есть право делать другие дела, и у любого есть право поддерживать и инициативы общества..."

Несмотря на то, что Шлесерс утверждает, что кандидаты LPV на выборы еще неизвестны, партия на недавнем конгрессе выдвинула людей не только на должности в правлении, но и на позиции в Сейме. Например, руководителем бюджетно-финансовой комиссии Сейма выдвинута следователь СГД Карина Плауде. С начала апреля она как эксперт четыре раза появлялась в передаче TV24, которую ведет налоговый консультант Айнис Даболс. Кроме того, один раз в студии с Плауде был и другой член партии Леонтий Морозов.

Передачи Даболса, выходящие раз в две недели, не столь популярны, как ежевечерние спецвыпуски TV24 о войне в Украине, в которых события комментирует полковник НВС в резерве Игорь Раев. В политических кулуарах не секрет, что интерес к включению Раева в свой список кандидатов есть у нескольких политических сил. Раев комментирует это осторожно, однако указывает, что во всяком случае пока отказываться от участия в передаче не планирует.

В законе официально установлено, что кандидаты на выборы или люди, публично сообщившие об участии в партии, вести передачи или подготавливать к ним комментарии не могут в течение 60 дней до выборов - это совпадает с моментом подачи кандидатских списков. Однако с 4 июня запрещено использование административных ресурсов. Это означает, что

для предвыборной агитации нельзя использовать деньги, имущество и сотрудников государственных и муниципальных структур.

В частности, в этот период учреждения публично не могут выделять кандидатов или лиц, которые ассоциируются с партией. Например, предоставленная информация не должна быть дополнена фотографией кандидата в депутаты и не должна содержать его имя.

В последние дни до начала периода агитации De Facto констатировала отдельные примеры, которые формально не являются нарушением закона, однако могут привести к вопросу о соблюдении буквы закона. Например, министр обороны Артис Пабрикс был главным спикером в опубликованном армией Латвии видео о завершении учений Namejs 2022. Могло ли похожее видео появиться и летом? Пабрикс этого не исключает: "Есть несколько уровней, о которых надо говорить, так как в большей степени все это политика. И о политике говорят политики, а не сержанты. И если мы говорим, например, о саммите НАТО, который скоро будет, или же о чем-то другом, то что - министру обороны о саммите НАТО не высказываться только потому, что будут выборы?".

В свою очередь фотография министра благосостояния Гатиса Эглитиса ("Консервативные") с выраженной от его имени благодарностью семьям и социальным работникам неделю назад была на почетном месте на стенде фестиваля Дня детей в Риге. Мероприятие организовало Министерство благосостояния в сотрудничестве с родительской организацией Mammamuntetiem.lv, и фото министра было идеей организации. Сам Эглитис в мероприятии участия не принимал, так как был в командировке, а о фотографии узнал в день фестиваля: "Если там есть какие-то нарушения, пусть KNAB это оценит. Но, я думаю, в этом случае никаких нарушений не было, и, как я уже сказал, я оценил работу этой ассоциации, ежедневную их работу и то, как они оценили и мою работу".

На следующей неделе ситуация изменится, так как сотрудники отделов коммуникации министерств обо всех ограничениях хорошо проинформированы, уверен Эглитис. В связи с этим фотографии министра из таких пресс-публикаций должны пропасть.

Самый необычный случай - с депутатом Рижской думы от "Согласия" Андрисом Морозовым, который в данный момент является лидером земгальского списка на выборах в Сейм.

Уже больше года Ильгюциемская пивоварня, или ILGEZEEM, производит и продает солодовый напиток "Латышская кола". У нее есть три вида этикеток - на одной из них видно улыбающееся лицо Морозова, рядом с которым написано имя Андрис. В похожей позе Морозов несколько лет назад фотографировался для своей избирательной кампании в Европарламент.

По словам Морозова, несколько лет назад ему предложили сфотографироваться, так как предприятию понравилось его лицо. Политик не отказал, так как поддерживает латвийских производителей. Не платил за это никто. Это подтвердил и руководитель по маркетингу пивоварни Рихард Яблоков, который не считает, что теперь из-за выборов этикетку придется менять: "Абсолютно не интересуют ни его ориентация там, ни религия... Это просто образ. Улыбающийся человек, улыбающаяся девушка и еще одна улыбающаяся девушка. И, если я завтра что-то такое увижу, это вообще ничего не означает. Маленькая картинка, абсолютно все равно".

В ходе этой предвыборной кампании KNAB обещает тщательно следить как за использованием административных ресурсов, так и за агитацией третьих лиц, и за запрещенной законом скрытой агитацией. KNAB напоминает, что за нарушения денежные штрафы могут грозить как осуществляющим агитацию, так и партиям и использующим административные ресурсы работникам учреждений.

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