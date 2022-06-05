Главное за 5 июня ⟩ Обстрел Киева, песчаные скульптуры в Елгаве и НЛО в Мадоне

Музей оккупации Латвии запросил у самоуправления Зедельгем в Бельгии официальное объяснение своих действий с памятником латышским военнопленным "Латвийский улей свободы", сообщила руководитель музея Солвита Виба.

Вчера, 4 июня, в Елгаве открыл свои двери крупнейший в Балтии парк песчаных скульптур Summer Signs 2022, приглашая ознакомиться с мировыми шедеврами в 16 крупноформатных скульптурах из песка.

В воскресенье, 5 июня, в некоторых регионах Латвии, а в понедельник уже на большей части территории страны наступит метеорологическое лето, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Главное за рубежом:

Российские силы утром в воскресенье, 5 июня, обстреляли ракетами Киев, целясь по объектам железнодорожной инфраструктуры, сообщает советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко. По предварительной информации, ракеты были выпущены с самолетов Ту-95 над Каспийским морем. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что один человек, пострадавший от обстрела, доставлен в больницу.

Украинской армии в Северодонецке Луганской области удалось оттеснить российские войска, и город теперь разделен примерно пополам, заявил в воскресенье, 5 июня, глава районной военной администрации Сергей Гайдай.

Президент России Владимир Путин на этой неделе уволил пять высокопоставленных армейских командиров в ответ на неудавшееся вторжение в Украину. В указе упоминаются пять генералов - Василий Кукушкин, Александр Ласс, Андрей Липилин, Александр Удовенко и Юрий Инстранкин, а также полковник милиции Эмиль Мусин.

По данным Евростата, отопление зданий в Европейском союзе особых беспокойств не вызывает: эта потребность за последние годы снизилась на 11%, зато потребность в охлаждении резко возросла.

В результате сильных гроз во Франции в субботу погиб один человек и пострадали еще 15, а град нанес сильные разрушения полям и винным садам. Молния попала в Эйфелеву башню в Париже, однако ущерба не нанесла, в свою очередь на восток от столицы после ударов молний загорелись крыши зданий.

Российская армия вывела в Черное море пять больших десантных кораблей, сообщает "Крым. Реалии". Военные судна собраны из трех российских военно-морских флотов, сообщает издание. По данным издания, четыре корабля находятся в порту Севастополя.

Николаев обстреливают каждый день. Российские войска уже вплотную подобрались к городу с востока и юга, обратив в бегство тысячи жителей близлежащих деревень.

Интересное чтиво:

В середине прошлого столетия немецкий философ Людвиг Фейербах осчастливил человечество крылатым выражением "Мы - то, что мы едим". Сейчас его приписывают Гиппократу, именем которого клянутся вступающие в должность медики, но древний грек до такого не додумался. Да не будет это рассмотрено как оскорбление Ее Величества, но почти наверняка диета сыграла некоторую роль в долголетии и добром здравии Елизаветы II.Оговоримся сразу, что к королевскому столу подаются исключительно блюда, приготовленные из свежайших и экологически проверенных продуктов.