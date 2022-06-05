Вс, 5.06.2022
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Алексей Навальный

Главное за 5 июня ⟩ Обстрел Киева, песчаные скульптуры в Елгаве и НЛО в Мадоне

ФОТО: RAIMONDS SUBATOVICS

Подходят к концу выходные, впереди новая рабочая неделя. Надеемся, вы отдохнули как следует, а может даже и загорели! Мы понимаем, что вам было не до новостей, поэтому собрали все самое главное в одном месте.

Новости Латвии:

Председатель Комиссии Сейма по обороне и внутренним делам Юрис Ранцанс назвал неприемлемой ситуацию, на которую обратил внимание пользователь микроблога Twitter. Все дело в том, что на спутниковые снимки Google попал процесс строительства здания Службы государственной безопасности.

Среди сельского населения пяти государств-членов Европейского союза (ЕС) наименьшее количество остатков пестицидов было обнаружено в организме жителей Латвии, однако хорошая новость затемняется тем фактом, что в моче жителей всех пяти исследованных стран было обнаружено запрещенное в ЕС вещество - хлорированный профам. В Латвии вещество было обнаружено в 30% проб.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю в Латвии. Инициативу представляет Денис Мелехов, который предлагает внести соответствующие изменения в ст. 131 закона о труде. По мнению Мелехова, увеличение свободного времени будет способствовать удовлетворенности работающих, а эффективность труда не снизится.

В Мадоне на бульваре Валдемара рядом с библиотекой Мадонского края установлен созданный художником Норбертом Кудриньшем объект окружающей среды под названием НЛО.

Музей оккупации Латвии запросил у самоуправления Зедельгем в Бельгии официальное объяснение своих действий с памятником латышским военнопленным "Латвийский улей свободы", сообщила руководитель музея Солвита Виба.

Вчера, 4 июня, в Елгаве открыл свои двери крупнейший в Балтии парк песчаных скульптур Summer Signs 2022, приглашая ознакомиться с мировыми шедеврами в 16 крупноформатных скульптурах из песка.

В воскресенье, 5 июня, в некоторых регионах Латвии, а в понедельник уже на большей части территории страны наступит метеорологическое лето, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Главное за рубежом:

Российские силы утром в воскресенье, 5 июня, обстреляли ракетами Киев, целясь по объектам железнодорожной инфраструктуры, сообщает советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко. По предварительной информации, ракеты были выпущены с самолетов Ту-95 над Каспийским морем. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что один человек, пострадавший от обстрела, доставлен в больницу.

Украинской армии в Северодонецке Луганской области удалось оттеснить российские войска, и город теперь разделен примерно пополам, заявил в воскресенье, 5 июня, глава районной военной администрации Сергей Гайдай.

Президент России Владимир Путин на этой неделе уволил пять высокопоставленных армейских командиров в ответ на неудавшееся вторжение в Украину. В указе упоминаются пять генералов - Василий Кукушкин, Александр Ласс, Андрей Липилин, Александр Удовенко и Юрий Инстранкин, а также полковник милиции Эмиль Мусин.

По данным Евростата, отопление зданий в Европейском союзе особых беспокойств не вызывает: эта потребность за последние годы снизилась на 11%, зато потребность в охлаждении резко возросла.

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Российская армия вывела в Черное море пять больших десантных кораблей, сообщает "Крым. Реалии". Военные судна собраны из трех российских военно-морских флотов, сообщает издание. По данным издания, четыре корабля находятся в порту Севастополя.

Николаев обстреливают каждый день. Российские войска уже вплотную подобрались к городу с востока и юга, обратив в бегство тысячи жителей близлежащих деревень.

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