Передача: Вашкевич не является в суд уже 10 лет; он получил российское гражданство

2011 год для Владимира Вашкевича начался в наручниках. KNAB задержал его по подозрению во взяточничестве в размере 60 тысяч евро, которое может быть связано с работающим в Рижском порту предприятием.

Во время встречи в боулинге Вашкевич подкупил своего старого коллегу по СГД Талиса Кравалиса, чтобы тот прикрыл глаза на дела, связанные с фирмой бизнесмена Василия Рожко Kravu termināls. У предприятия возникли проблемы с возможной контрабандой замороженной курятины. После передачи денег Вашкевич был задержан.

Два месяца спустя его освободили под залог. 60 тысяч латов внесли адвокаты. Откуда взяли деньги, они не рассказали, так как это тайна.

Это был один из последних случаев, когда Вашкевича публично видели в Латвии. С разрешения суда он отправился а Австрию на лечение, где его состояние здоровья резко ухудшилось.

На этой неделе суд Видземского предместья Риги продолжил рассматривать дело о взяточничестве против его коллеги Кравалиса. Без присутствия Вашкевича.

Следующее заседание суда назначено на 15 сентября. Чтобы допросить одного свидетеля.

После нескольких лет пребывания в Австрии, где Вашкевич лечился, в его и Инары Вилкасте издательстве был создан фильм. В нем якобы раскрывались войны между нечестными латвийскими службами с целью уничтожить честного таможенного чиновника, который перешел дорогу неправильным людям. И теперь прикован к постели.

В руки Nekā personīga попал черновой материал фильма. На видео видно, что состояние Вашкевича не такое и плохое. В фильме ему сложно встать с кровати, однако в черновых материалах

Вашкевич мгновенно вскакивает на ноги с инвалидного кресла, чтобы открыть двери палаты.

В 2017 году у Вашкевича закончился срок годности паспорта Латвийской Республики. Его можно получить в посольстве Латвии, где, возможно, его задержали бы и доставили в тюрьму в Риге. Но, как выяснила передача, новый паспорт Вашкевичу не выдавали. Как подтвердили несколько источников, Вашкевич покинул Австрию и последние два года живет в Москве. Скорее всего, сначала он получил статус беженца, а теперь оформил и гражданство России.

В Москве он живет в арендованной квартире. Как видно в российских публичных регистрах, Вашкевич зарегистрировался в России как индивидуальный коммерсант. Сейчас он пытается заниматься оказанием консультаций по логистическим вопросам

и уже завоевал определенное уважение в рядах русскоязычных предпринимателей. Инара Вилкасте по-прежнему живет в Риге в районе улицы Дарзциема.

Nekā personīga поинтересовалась в KNAB, как там оценивают ход дела и неспособность добиться выдачи Вашкевича Латвии.

В бюро ответили, что воздерживаются комментировать начатое ими дело, по которому уже 11 лет ведется судопроизводство.