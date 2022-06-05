Сборная Украины не сыграет на чемпионате мира по футболу

Встреча прошла в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити" и завершилась со счётом 1:0 в пользу валлийцев.

Единственный гол был забит на 35-й минуте - валлийский форвард Гарет Бэйл исполнил штрафной удар по воротам сборной Украины, мяч задел голову нападающего Украины Андрея Ярмоленко и попал в сетку ворот.

⚽️ Asistencia de Gareth #Bale a #Yarmolenko. Claro, él no quería…



Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 camino del Mundial 2022 ante Ucrania 🇺🇦



1-0 en el 34’https://t.co/Xt1Ojv4XqC #WCQ pic.twitter.com/l8LHrm6jh8 — Dani Huerta Aranda (@UEFAcomDanielH) June 5, 2022

По ходу матча украинцы владели преимуществом и превзошли соперника практически по всем показателям - больше ударов по воротам (22 против 10), больше попаданий в створ (9 против 3), владение мячом (67,6% времени против 32,4%).

Таким образом, сборная Уэльса стала последней европейской командой, которая завоевала путёвку на чемпионат мира в Катар. Уэльс сыграет на чемпионате мира во второй раз в истории и впервые с 1958 года. На ЧМ-2022 сборная Уэльса сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном.

Сборная Украины пропустит четвёртый чемпионат мира подряд. До этого украинцы лишь раз играли на мировом первенстве - в 2006 году команда Олега Блохина дошла до четвертьфинала.

Напомним, из-за войны в Украине стыковые матчи этой сборной были перенесены. В ходе подготовки украинские футболисты провели товарищеские матчи с итальянским клубом "Эмполи" и немецкой "Боруссией" из Мёнхенгладбаха.

Определились 30 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре: Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс. Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай. Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис. Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония. Северная Америка: Канада, США, Мексика.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.