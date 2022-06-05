Пн, 6.06.2022
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СМИ сообщают о гибели российского генерала Романа Кутузова под Николаевкой в Украине

Генерал-майор Роман Кутузов ФОТО: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

В воскресенье украинские и российские СМИ сообщили о гибели генерал-майора российской армии Романа Кутузова в ходе боевых действий возле Попасной в Луганской области.

В воскресенье, 5 июня, российские и украинские СМИ сообщили о смерти генерал-майора армии РФ Романа Кутузова в ходе боевых действий в Луганской области возле Попасной.

Как отмечает Русская служба ВВС,

в качестве одного из подтверждений издания цитируют пост российского депутата Дмитрия Саблина, который написал: "Тяжело терять друга... Вечная память новопреставленному воину Роману."

СМИ сообщают, что Кутузов погиб в ходе выполнения боевой задачи близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района.

По информации РБК-Украина, Роман Кутузов до войны был был исполняющим обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая дислоцировалась в Уссурийске, а в ходе боевых действий в Украине командовал армейским корпусом ДНР.

На данный момент у Русской служба ВВС нет независимого подтверждения информации о смерти генерал-майора.

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