Комиссар ЕС: Евросоюз разработал план замещения газа из РФ

По словам комиссара ЕС, Евросоюз импортирует из России 155 млрд кубометров в год. В рамках новой стратегии Брюссель планирует 50 млрд кубометров получить за счет ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из США или Катара, 10 млрд кубометров - по имеющимся трубопроводам, аналог еще 25 млрд кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей. Возобновление работы угольных электростанций также является одним из возможных вариантов, добавил Бретон.

"Путин много лет делал все, чтобы разделить Европу"

Еврокомиссар констатировал, что президент РФ использует "газ, чтобы разделить нас", Владимир Путин "на протяжении многих лет делал все, чтобы разделить Европу".

"Он пытался разобщить нас с помощью своей вакцины Sputnik, которая не сработала, он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии с помощью Russia Today, а теперь использует газ, чтобы разделить нас", - констатировал бывший министр экономики и финансов Франции.