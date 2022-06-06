Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня: забудьте о страхе и действуйте - у каждого знака свой шанс!

Близнецы

Людям этого знака астрологи эксперты dailyhoro.ru настоятельно советуют адекватно воспринимать любую критику в свой адрес. Вполне возможно, что среди всех слов недовольных Близнецами людей будет много полезного. Нужно относиться к себе критично и ни в коем случае не говорить "Я идеален/идеальна". Всегда есть к чему стремиться, особенно в такое время, как сейчас. Близнецам нужно взяться за себя и постараться пробудить свои самые главные зодиакальные достоинства. Нет ничего зазорного в том, чтобы принять помощь от окружающих. Поблизости обязательно найдутся люди, готовые помочь.

Рак

У Раков будет очень слабая энергетика, поэтому первое, на что им стоит обратить внимание - взаимоотношения в семье. Если Раки будут отзывчивы и добры, то получат от госпожи судьбы много удачи и позитива. Им нужно стать беспристрастными, отзывчивыми. Работа и личные дела подождут. Если сейчас Раки временно поживут не ради себя, а ради родителей, детей и второй половинки, то получат мощный заряд удачи, а также смогут очистить свои кармические долги.

Лев

Все проблемы, если и произойдут, то только в конце недели. Опасной будет суббота. Львам стоит забыть слово "хочу". Представители данного знака привыкли получать то, что им хочется, по щелчку пальцев, но сейчас это не сработает. Пришло время упорного труда и защиты своих активов. Речь не о деньгах, а об авторитете в семье, репутации на работе. Львам нужно предлагать коллегам и начальству пути решения неурядиц, причем они должны быть уникальными, не заимствованными.

Дева

На этой неделе Вселенная на стороне Дев. Она будет посылать им знаки свыше, которые призваны будут предупредить Дев о возможной опасности. Избежать проблем можно при помощи избавления от пренебрежительного отношения к людям. Девы порой принижают чужие заслуги, но сейчас этого делать категорически нельзя. Лучше быть снисходительными и доброжелательными со всеми, даже с врагами. Уверенность в друзьях и близких пошатнется, но в течение пары-тройки дней все восстановится. Любые беспочвенные переживания будут напрасными.

Весы

Весам повысить свою энергетику и улучшить настроение поможет арт-терапия, прослушивание музыки, просмотр фильмов, общение с интересными людьми. Если быть на волне позитива, то любые дела пройдут как горячий нож через масло. Еще Весам стоит побольше отдыхать, не пропадая на работе и не задерживаясь допоздна в офисе. Если на горизонте замаячат проблемы, это не должно стать причиной расстройства и апатии. Любые испытания этой недели призваны сделать людей данного знака сильнее, мудрее и выносливее.

Скорпион